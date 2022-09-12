媽媽市長施政報告細數市政建設　盧秀燕強調台中幸福進行式

▲媽媽市長施政報告細數市政建設，盧秀燕強調台中幸福進行市。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今（12）日在市議會進行施政總報告，細數市府三年多以來的各項政策及建設，提到市府秉持8大核心價值與12大施政發展策略，從重大建設、便捷交通、經濟活水、文教社福及永續宜居等多元面向，為台中量身打造多項幸福政策，尤其在兩項媒體大型民調中，台中市也榮獲最幸福及最宜居城市兩項殊榮，「幸福的台中不是未來式，而是現在進行式！」

台中市議會今日召開第3屆第8次定期會，盧秀燕進行施政總報告表示，市府面對新冠疫情爆發，全國首創「前進指揮所」及「疫苗快打站」積極守護市民健康，並推出「溫暖助防疫」計畫發送快篩試劑及多項經濟振興措施，更於今年5月啟動「台中紓困振興e79計畫」，包括7大紓困措施及9大振興計畫，並結合台中購物節等活動提振疫後經濟，根據中央近期公布的多項統計數據，台中已累計10項經濟指標全國第一，今年上半年台中的失業率是3.6%，也是六都最低。

▲盧秀燕強調，她上任後積極推動包括總經費超過兩百億元的「台中國際會展中心」、「台中綠美圖」及「台中巨蛋」等建設。（圖／記者游瓊華攝）

重大建設方面，「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」盧秀燕強調，她上任後積極推動包括總經費超過兩百億元的「台中國際會展中心」、「台中綠美圖」及「台中巨蛋」等建設，台中綠美圖及台中國際會展中心不僅突破困境順利開工，主體工程更將分別於今年及明年完工，市民期盼許久的台中巨蛋也預計在今年下半年動工，台中終於有可以舉辦大型國際賽事及大型表演的複合式場館，成為真正的國際都市，未來將以台中巨蛋為核心，結合今年10月動工的全台首座足球運動休閒園區，以及興建中的國際壘球運動園區，加上陸續完成的10座國民運動中心及烏日全民運動館，還有今年4月啟用，全台第一座兒童專屬運動中心的沙鹿兒童運動暨體適能中心，讓城市每個角落都成為市民的運動場。

交通建設方面，盧秀燕指出，繼捷運綠線通車後，市府積極推動綠線延伸段、捷運藍線、藍線延伸段、機場捷運及屯區捷運等，其中捷運藍線已通過中央環評初審，將盡速爭取中央核定；另繼大智路打通後，「市政路延伸」、「華南路連接向上路」、「市民大道二期」等道路工程都正推進中，其中「大里南門橋改建拓寬工程」提前完工並開放通車、「東豐快速道路」也重啟環評，目前完成二階環評，目標今年復工。

為提升城市的交通轉運機能，市府推動各大轉運中心，豐原轉運中心已於今年啟用；歷經三任市長規劃及推動的大台中轉運中心也在今年6月正式開工，未來將達到「7接7轉」，包括轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車及自行車；此外，還有搭公車全國最便宜的市民限定「雙十公車」、提前達標新增1,000站的「iBike倍增計畫」、「幹線公車」等政策，落實台中交通任意門，交通往返更便利。

市府也以「前店、後廠、自由港」的台中富市3經濟發展策略，全力為台中拚經濟，盧市長指出，即使在疫情嚴峻期間，台中經濟表現仍一路長紅，截至目前，台中的投資總額已突破2兆元，其中經濟部推出的「投資台灣三大方案」，投資台中家數高達248家，全國第一，創造超過2萬2000個就業機會，而台中購物節去年更締造超過291億元消費金額。

社福政策方面，盧秀燕說明，「公托公幼及親子館倍增計畫」由原本的5家增設至目前的24家，達到公托4倍增的目標；公幼增班量預計今年底可累計達到214班；親子館也從原本的4家3倍增至目前12家親子館，預計至113年將達到17座；另已廢棄多年的西區聯勤招待所也要在今年9月17日開工，全數保留原基地樹木並納入多項社會福利及志工培育功能，打造社福基地。

長者關懷部份，自恢復老人健保補助後，敬老愛心卡的單趟車資補助由原來50元提高至85元，六都最優；日間照顧服務單位共118家，家數全國第一；長照ABC據點佈建1570處，也是全國最多；市立仁愛之家多功能大樓預計在今年底完工，以及於今年6月成立的台中首座「銀髮人才服務據點｣，全方位保障長者權益，減輕年輕人的照養負擔；社會住宅方面，積極推動「台中好宅」，去年底提前達標5000戶興建目標，目前好宅的總興辦量已超過7000戶，再配合今年7月1日正式上路的囤房稅將全數作為青年及弱勢族群的租金補貼，保障市民的居住權利。

盧秀燕提到，為改善台中的空氣品質，市府推動「藍天白雲行動計畫」，台中今年截至8月PM2.5平均濃度已降到每立方米12.8微克，優於同期全國平均，更創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市，將持續要求台中電廠在空污季落實減煤減排，並透過專案小組深度稽查重大固定污染源，並引進更多電動公車，目前台中已有240輛，全國最多，市民換發電動車補助也是全國最高；另完成簽署「氣候緊急宣言」、公布「台中市自願檢視報告」以及制定「2050台中市淨零碳排路徑」，負起這一代的責任，盡全力守護下一代的生活環境。

另外，透過「美樂地計畫」，已完成131座共融公園及54處陽光公廁，打造更多全齡友善遊憩空間；透過「道路燙平計畫」，累積改善595公里道路，讓市民有更安全、舒適的用路環境；市府也陸續改善及新建圖書館，如外埔圖書館擴建去年完成啟用、上楓圖書館今年7月正式啟用，以及今年重新開幕的興安圖書館及后里圖書館，今年度更將圖書館購書經費從5,000萬元倍增至1億元。此外，舊城區的「台中州廳」、「刑務所官舍群」及「大屯郡役所」等歷史建築修復工程都將於今年陸續完工，結合目前積極爭取中的國家漫畫博物館、已活化重新開幕的第四市場、綠空鐵道等，打造「台中州廳文化園區」。