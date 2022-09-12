一起拚！鄭寶清戰桃園　和9位無黨籍市議員候選人合作競選

▲鄭寶清戰桃園和無黨籍候選人合作競選。（圖／鄭寶清競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清及其競選團隊，12日與9位無黨籍桃園市議員候選人召開策略聯盟會議，將採相互合作競選的策略拚選戰，一起宣揚「愛桃園、愛鄉土」的理念，並打破長期以來選壇被國、民兩大政黨「暗黑勢力」壟斷利益與資源的政治結構。

鄭寶清競選團隊表示，目前初步達成選戰期間，資源共享合作包括：有鄭寶清及市議員候選人的招牌、紅布條合掛、聯合文宣口罩的製作、聯合短影音影片、聯合文宣及資料宣傳，以及重要行程或造勢活動的聯合行動。

未來也還會有更多相互奧援的政治與政策議題來分進合擊，包括鄭寶清與台北市長候選人蘇煥智、台南市長候選人許忠信等人及多位社會菁英，近期正在合作串聯推動的「二次民主運動連線」，也即將正式登場並串聯各地的縣市議員候選人來共同合作推動深化台灣的民主，為台灣打造更加清明、透明且更公平、公正的政經社會環境。

桃園市各選區市議員候選包括：袁慧心、官正平、陳品杰、游智彬、吳正吉、伍世文、簡維成、劉哲夫與段樹文（親哥哥代表）等9人，今天也宣示加入鄭寶清帶領的「領航桃園起飛、打造新民主桃花源」聯合競選的策略，一起拚選戰，贏取勝選。