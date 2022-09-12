林佳龍競辦：鄭南榕自焚「侯友宜難辭其咎」　但顯然侯未深切反省

▲李晏榕。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（12日）到鄭南榕紀念館致意，並在致詞時指新北市長侯友宜當年「依法」拘捕鄭，違法民主、自由跟人權，應該問心有愧，侯友宜競辦則批，林為了個人選舉利益，抹黑當年的侯友宜，「所謂邪惡，不正是如此？」對此，林佳龍競辦發言人李晏榕發新聞稿反擊。

李晏榕表示，今天是鄭南榕75歲冥誕，鄭南榕基金會每一年都會辦理紀念儀式，林佳龍是受基金會董事邀請參加，作為受邀的人，林佳龍不會拿鄭南榕信奉的價值來做政治操作。李晏榕說，「我們不同意侯友宜競辦的言論，但誓死捍衛他們的言論自由」，這就是民主可貴之處，請侯友宜競辦不要忘記台灣的言論自由從何而來。

李晏榕以「面對試圖翻越柏林圍牆的民眾，東德士兵有槍口抬高一厘米的權利」的故事為例，她表示，鄭南榕生前面臨警方拘捕，固然當時的侯友宜是在執行命令，但鄭南榕已經做出自焚的預告，侯當下依然可以有其他相應的作為，卻顯然沒有想起「良心」二字，反而決定貫徹惡法，泯滅了人們追求言論自由的權利，才造成了鄭南榕自焚的憾事發生，對此侯友宜難辭其咎。

李晏榕表示，侯友宜過去接受媒體專訪時針對抓捕鄭南榕一事表示，他當時身為公務員依法執命令「問心無愧」、「再發一次拘票我還是要去執行」，對此林佳龍競辦表示遺憾。今天林佳龍在致詞時也提到，在威權統治壓迫異議份子「很多地方都有」，但「執行者的價值觀，和在關鍵時刻選擇站在哪一邊，才是重點」，顯然侯友宜並沒有深切反省自己在威權時期的位置與決定，反而質疑林佳龍政治操作，這是對台灣民主化道路上所有貢獻心力與生命的人最大的侮辱。

李晏榕認為，威權時代的黨國體系統治下的人，經歷民主化過程之後，勢必要學習民主制度的運作模式，也就是在民主社會標舉的人權和民主自由價值之下，必須反省、檢討過去侵害人權的作為，這也是轉型正義的意義之所在，否則把責任歸咎於時空背景，不外乎陷入「只有受害者，沒有人負責」的邏輯，加害者都只是奉命行事。

李晏榕說，轉型正義是尋找社會善良與進步的能量，是記取教訓檢討改進，往前走出更美好的未來，希望侯友宜競辦能夠體會台灣社會迫切需要轉型正義，才能夠真正走出威權時期所造成的創傷。