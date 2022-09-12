「碰精液就會懷孕」混血按摩女控性侵　男客喊冤：她自己坐上來

▲基隆一女子與男網友約到摩鐵按摩3hr，事後指控被性侵求償100萬。（示意圖／載自pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一男子阿雄(化名)付了3700元，和女子小珊(化名)約好到摩鐵進行3小時按摩療程，療程結束後，小珊卻在摩鐵報警指控被阿雄性侵，並提民事訴訟求償100萬元。基隆地院審理，一、二審都認為證據不足，判阿雄免賠，全案還可上訴

判決書指出，阿雄和小珊在臉書社團認識，2人互加LINE好友後，約好以按摩費3200元及餐費500元的代價，上摩鐵由小珊替阿雄進行按摩療程3小時。

小珊指控，她和阿雄相約進行「純按摩療程」，阿雄卻在療程結束後，藉口她按摩技術不佳要教導，強行將她壓在床上性侵，她提出民事告訴求償100萬元。

全案審理時阿雄否認性侵，稱當時小珊拿毛巾蓋住他眼睛，摸他下體並自己坐上來，他有感覺後趕緊跳開，主觀上並沒有想跟她發生關係，且小珊在員警到場時，還想跟他額外多收3000元費用，小珊說詞也反覆不一，不足採信。

一審法官認為，小珊驗傷傷勢與證述的性侵害過程不符，且警方到場後，小珊數次問阿雄「要不要和解」、「不和解就提告」，和一般遭性侵的受害者反應有異，因證據不足，判小珊敗訴。

小珊不滿再上訴，二審認為小珊身上的傷勢，比較像案發前一日與人發生衝突所致；且阿雄當時向警察表示，小珊在按摩時有碰到他私處導致生理反應，並說她是混血兒，而且有通靈體質，如果碰觸到精液的話就會懷孕，所以要求阿雄再支付2500元和解費與500元的墮胎藥費用，與小珊在警詢時強調自己是混血兒體質容易受孕等語一致，因此阿雄證稱付了3700元按摩費後，又被多要3000元和解費應可採信。二審也因小珊提不出被性侵的有力證據，判阿雄免賠。