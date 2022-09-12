便當加醬要多收錢！抱怨被嗆「窮就不要吃」　她怒告老闆下場慘

▲基隆蔣姓婦人到便當店因取用醬料問題和老闆爭執，事後上警局說老闆辱罵她，反因犯誣告罪被判坐牢2月。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一蔣姓婦人買便當時，不滿老闆告知她拿醬料要付錢，2人發生爭執，蔣婦大罵老闆「賤女人」，被老闆依公然侮辱告上法院，蔣婦又上警局指控老闆罵她「窮就不要吃」等語，又被老闆告她誣告。基隆地院審理，認為老闆並沒有罵蔣婦，這些話是現場其他客人罵的，依蔣婦犯誣告罪，處2月徒刑；另外蔣婦對老闆公然侮辱的部分，則被罰6000元。

判決書指出，53歲的蔣婦在去年8月17日晚上到自助餐店買便當，結帳前先在便當內加入3匙蘿蔔乾，結帳後走到櫃台旁的醬料區，要把辣椒醬裝進袋子裡。老闆認為她取用過多醬料與蘿蔔乾，告知她拿醬料要加錢，蔣婦聽了十分不高興說「太誇張了吧」、「全部台灣省哪個便當店醬料還要加錢的」，老闆也回說「不爽可以不要來啊」，並將蔣婦的便當錢80元擺回櫃台上，收走櫃台上蔣婦還沒拿走的便當。

蔣婦大怒說「叫你們老闆出來」，老闆則表明「我就是老闆」、「妳不走我就叫警察」，蔣婦破口大罵「叫客人滾！妳是畜牲嗎？叫客人滾！妳是服務業妳搞清楚啊」等語，老闆隨後報警處理。

蔣婦事後被老闆控告公然侮辱，也到警局報案，說老闆罵她「沒錢就不要吃」、「窮就不要吃」、「你給我滾」，讓她很憤怒，覺得「畜生才用滾的人是用走的」，所以失去理智罵老闆畜牲。

法官審理時查看現場錄影，發現老闆並沒有對蔣婦辱罵，是旁邊的客人不爽蔣婦在店內爭吵，罵她「沒錢就不要吃」、「比乞丐還可憐」等語，蔣婦還對老闆大罵「畜牲」、「賤女人」，見老闆對她提出公然侮辱告訴後，才上警局誣指老闆罵她「窮就不要吃」、「沒錢就不要吃」。

法官認為，蔣婦濫用司法資源，且犯後始終否認犯行，態度不良，依犯誣告罪，處2月徒刑，全案還可上訴；另外對老闆公然侮辱的部分，則被罰6000元，全案定讞。