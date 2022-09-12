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8歲女童遭性侵「放浴缸腐爛1個月」才被發現　警逮捕媽男友到案

8歲女童陳屍浴缸「腐爛1個月」才被發現　警逮捕媽媽男友到案。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子逃亡6個月，終於被警方逮捕到案。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國加州8歲女童蘇菲亞(Sophia Mason)受虐陳屍在浴缸中，發現時已經死亡超過1個月，屍體都已經腐爛，警方因謀殺罪名逮捕30歲母親強生(Samantha Johnson)，其34歲男友傑克森(Dhante Jackson)卻一直在逃，追捕長達6個月後在舊金山灣區把人逮捕，面臨謀殺與虐童等罪名指控。

美熹德市(Merced)警方表示，8歲女童蘇菲亞今年2月被家人通報失蹤，警方1個月後在傑克森家後院，發現她被鎖在小屋中，陳屍在浴缸內，驗屍發現其死亡時間已經超過1個月，且生前遭到虐待與性侵。

警方發現蘇菲亞屍體後，立即將母親強生逮捕，近來宣布也將在逃多時的傑克森逮捕，並將協助他逃跑的相關4人一起逮捕到案。警官佩雷斯(Joe Perez)11日在記者會中表示，這是他從警20多年以來，所見過最可怕的案件。

女童家屬表示，蘇菲亞原本是由祖母與其他親戚照顧，母親強生2021年1月才重回她的生活中，然而去年12月開始卻突然沒有她的消息，沒想到慘遭傑克森虐待殺害，「我真是不敢相信，感覺事情已經發生很久，很高興警方終於逮捕到人」。

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