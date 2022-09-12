　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本計畫「秋天解禁」自由行！　日媒曝：首相岸田最快本周決定

▲▼日本大阪關西國際機場。（圖／路透）

▲日本目前已鬆綁入境限制，開放購買「機加酒」的團客入境。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本目前已鬆綁入境限制，開放購買「機加酒」的團客入境，同時取消僅開放102個國家與地區民眾入境的限制。有消息指出，各界關注的免簽證自由行，有望在今年秋天解禁，首相岸田文雄最快在本周就會做出決定。

根據《彭博社》報導，消息人士指出，日本政府正朝開放個人旅行的方向鬆綁防疫政策，取消入境人數上限，也能夠自行預訂機票與飯店，可能會以「秋季解禁」為目標，首相岸田預計在本周就會做出最後決定。

日本7日正式放寬單日入境人數上限、開放無導遊團客入境，且打滿3劑疫苗者不須提供72小時內PCR陰性證明。雖然自由行依然未開放，但7日起接受由旅行社安排好「機加酒」的團客，不論有無導遊陪同皆可入境，也可自行安排觀光及用餐等行程。

日本內閣官房副長官木原誠二11日表示，受到日圓貶值的影響，許多海外人士都想到日本旅遊，政府會審慎考慮鬆綁入境總數、自由行待遇和免簽證等措施，「（政府）將會從整體上認真調整，必定會在不遠的將來實施。」

►日本開放自由行、免簽證？　日官員暗示「解禁時間表」
►澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩
►南韓入境再放寬！　9月3日起取消「48小時PCR檢測陰性證明」規定

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

8歲女童遭性侵「放浴缸腐爛1個月」才被發現　警逮捕媽男友到案

日本計畫「秋天解禁」自由行！　日媒曝：首相岸田最快本周決定

癌症篩檢新時代！研究：新型血液檢查能「篩出早期階段癌症」

烏克蘭絕地大反攻！俄烏戰200天　「一張圖」看懂烏軍奪回多少失土

哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協　同意「為她破例」

威廉「對梅根示好」超暖動作曝光！　卻因1件事輸哈利

「誹聞女友」玄松月又失寵？眼鏡OL近身輔佐金正恩　嬌羞眼觀四處

開放瞻仰女王4天！倫敦訂房爆滿　各國元首須「搭巴士」前往西敏寺

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

8歲女童遭性侵「放浴缸腐爛1個月」才被發現　警逮捕媽男友到案

日本計畫「秋天解禁」自由行！　日媒曝：首相岸田最快本周決定

癌症篩檢新時代！研究：新型血液檢查能「篩出早期階段癌症」

烏克蘭絕地大反攻！俄烏戰200天　「一張圖」看懂烏軍奪回多少失土

哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協　同意「為她破例」

威廉「對梅根示好」超暖動作曝光！　卻因1件事輸哈利

「誹聞女友」玄松月又失寵？眼鏡OL近身輔佐金正恩　嬌羞眼觀四處

開放瞻仰女王4天！倫敦訂房爆滿　各國元首須「搭巴士」前往西敏寺

柴柴換毛消風一圈被爸罵虐狗　「都不給牠吃飯！」買罐頭給孫補身

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

梅根想衝第一？哈利1動作提醒王室禮節

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

安巴公投　不再奉英王為國家元首

女王的柯基怎麼辦？將由「他」接手照料

正妹公務員自爆「啥都不用做睡到退休」結果慘

他伸鹹豬手踢到鐵板！　2女拿酒瓶砸破頭畫面曝

梅花增強為「非常強烈颱風」　日航班取消

英王查爾斯「香腸手指」腫爆　迷因照瘋傳

狼狽片！俄軍坦克狂逃　士兵沿路掉

更多熱門

相關新聞

玄松月又失寵？「眼鏡OL」近身輔佐金正恩

玄松月又失寵？「眼鏡OL」近身輔佐金正恩

過去每當北韓（朝鮮）最高領導人金正恩出席閱兵儀式、發表公開演說、視察各地時，總能見到其胞妹金與正、以及先前謠傳的「誹聞女友」玄松月的身影。不過，南韓媒體發現，從最近的影片來看，金正恩身旁似乎又多出了陌生的身影，看起來約莫是20至30多歲的女人，白皙臉頰顯得圓潤，因此推測玄松月是否失寵了。

封城期整理水果！他遭公安連人抬走

封城期整理水果！他遭公安連人抬走

指「BA.5死亡率不及流感　陸研究遭刪

指「BA.5死亡率不及流感　陸研究遭刪

北市自購疫苗與慈濟狀況差不多　黃珊珊批陳時中：「不進疫苗是害命」

北市自購疫苗與慈濟狀況差不多　黃珊珊批陳時中：「不進疫苗是害命」

陸財政收入直降9.2%「創十年新低」

陸財政收入直降9.2%「創十年新低」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情日本自由行日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面