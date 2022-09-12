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疫情封控、房地產遇冷　陸財政收入直降9.2%「創十年新低」

▲▼大陸疫情，哈爾濱疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸嚴格的疫情封控措施衝擊經濟發展。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

受疫情封控、房地產「遇冷」等因素影響，大陸財政收支矛盾凸顯，今年1至7月累計財政收入和稅收收入分別下降9.2％、13.8％，是10年來除疫情年份的最低水平。

據《中國新聞週刊》報導，受經濟回落影響，7月大陸全國一般公共預算收入扣除留抵退稅因素後，按年增長2.6％，較6月5.3％的增速大幅回落。按自然口徑，7月大陸全國一般公共預算收入則下降4.08％。

經濟下行、減稅降費政策、PPI趨降、房地產遇冷等多因素交織，導致大陸1至7月累計財政收入和稅收收入分別下降9.2％、13.8％（按自然口徑），累計年增速為10年來除疫情年份的最低水平。

剔除留抵退稅後，大陸前七個月財政收入和稅收收入分別增長3.2％、0.7％，而1至7月財政支出則按年增長6.4％，一抑一揚間，財政收支矛盾凸顯。

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸最大的地產企業恆大集團，依然身處危機之中。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，主要原因是收入端增速降幅較大，具體體現在三方面，分別是留抵退稅、疫情衝擊及房地產市場低迷使得土地出讓及相關稅收收入銳減。

疫情方面，今年以來大陸先後出現吉林、上海等地的疫情衝擊，特別是上海作為經濟重鎮，產業鏈、供應鏈受到衝擊。經濟決定財政，經濟下行引發了稅收收入大幅下降，今年4、5月份一般公共預算收入大幅下降，按年分別下降41.3％、32.5％，較一季度8.6％的增速大幅下降，6、7月逐漸有所回升，按年分別下降10.6％和4.1％。

報導指出，無論是從短期還是中長期看，財政收支矛盾都是既有有利因素也有不利因素。短期來看，今年下半年有利的因素較多，總體形勢呈轉好態勢，財政收支矛盾相對上半年將有所緩解。

長期來看，儘管減稅降費奠定了較好的基礎，但是基於現有的經濟規模和基數，潛在經濟增長率仍未企穩，加之人口老齡化和新出生人口不及預期等因素，會進而影響房地產乃至未來的消費、投資等，經濟整體的下行壓力仍較大，再疊加財政支出剛性、固化等因素，財政收支矛盾將持續存在。

報導指出，大陸需要開源與節流並舉，同時要深化改革，完善體制機制，提升財政資金的使用效率，例如綜合施策穩經濟大盤；優化財政支出結構，提高財政支出效率；健全預算控制機制；提升預算治理效能等。

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