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大陸 大陸焦點 特派現場

封城期整理水果！四川1店家遭警察連人抬走　急喊「我沒營業」

記者蔡儀潔／綜合報導

四川多地仍在實施疫情封控，近期一段水果店老闆被「抬走」的影片在網路掀起熱議，警方指該店家違規在「靜默期」營業。消息傳出後，有網友批評「人家明明是在整理水果放入冰箱」、「哀民生之多艱」。

據《搜狐千里眼》報導，10日當天，四川內江一家水果店的老闆與警察產生爭執，疑似起因是查處違反靜默條例的店鋪。

▲▼ 官方通報水果店老闆與民警產生爭執。（圖／翻攝自秒拍／搜狐千里眼）

▲警方一把抓住男老闆的後頸，將人押走。（圖／翻攝自秒拍／搜狐千里眼）

現場畫面可見，涉事水果店的鐵門並沒有完全打開，幾名警方敲門後走進；穿著白衣的老闆向2名公安解釋，自己與店員是來將店裡的水果擺進冰箱，「水果（不放冰箱）會壞的，本身沒有開門。我沒有營業你們進來。」

接著，其中一名公安突然上前，猛地抓住該名老闆的後頸，喊道「他在動手」，男子直呼「我沒有動手」。下段畫面顯示，幾名警察在戶外大力按住該名業者，並叫一旁的同仁「抬腳」，只見該名男老闆如大字型，面部朝下被一群警察連人抬起，引發爭議。

▼ 警方將男老闆「抬走」。（圖／翻攝自秒拍／搜狐千里眼）

▲▼ 官方通報水果店老闆與民警產生爭執。（圖／翻攝自秒拍／搜狐千里眼）

對此，內江東興公安發佈通告稱，該店鋪老闆指示其店員到店開業並正常營業，在執法小組多次勸阻關店的情況，依舊不予執行；民警對違法行為人處以嚴厲批評，並進行了行政處罰，目前該店老闆認識錯誤並檢討。

▲▼ 官方通報水果店老闆與民警產生爭執。（圖／北京青年報）

▲警方通報指出，涉事男子已認識錯誤並檢討。（圖／北京青年報）

消息傳出後，網友紛紛批評「人家明明是在整理水果放入冰箱，關門閉戶你要去執法說人家在營業」、「人家旱澇保收，為何管你死活」、「靜默那麼久水果都壞了政府給賠償嗎」、「嗯，官老爺說啥都對，老百姓死了也要配合防疫」、「一個個膀大腰圓，欺負老百姓的時候最厲害」。

另外有網友指出，「執行過激了，店主只是說『我不收又怎樣？』東西在他店裡，他可以不收。如果存在違規營業的行為，那可以先依法傳喚、調查。如果拒絕依法傳喚，再強制帶走。 關鍵是，沒有看到現場民警與輔警都採取依法傳喚。」

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