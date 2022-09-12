北市自購疫苗與慈濟狀況差不多　黃珊珊批陳時中：「不進疫苗是害命」

▲黃珊珊限量應援小物發布會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日透露，曾有來自政界、工商業界大老勸「別浪費力氣」。前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日也爆，北市府去年也曾想自購疫苗，但碰到與慈濟差不多狀況，並批評前衛福部長陳時中「不進疫苗是害命」。

黃珊珊12日早上先接受廣播節目專訪，針對民進黨台北市長參選人陳時中否認政府阻擋疫苗，黃珊珊說，當時北市府一樣也在買疫苗，還找了2家廠商詢價、都有直接聯絡到，才能算出28億疫苗採購的金額，「但重點在政府同意入關的那塊，其實不是買不到，而是政府要不要讓我們買，我認為慈濟講得沒錯」。

黃珊珊也批評陳時中，去年5月台北疫情高峰，每天都有100多位後送的確診病患，死亡人數也不斷增加，當時沒有疫苗人心多麼恐慌，「你們高端如果要賺錢沒關係，謀財就好，但不進疫苗是害命！一個政府如果謀財、貪汙就算了，但害到人命是不可原諒的。」

黃珊珊直言，如果有這樣做，真的必遭天譴，看著百姓死亡無動於衷，對得起天地嗎？這些事情不需要吵，摸摸良心、自己做了什麼一清二楚，上天也會看。

隨後，黃珊珊於上午10時舉辦限量應援小物發布會，會後接受媒體訪問。針對北市府購買疫苗也被中央卡關一事，黃珊珊表示，去年此刻，北市府正在跟各個疫苗廠商的代理商協商，北市府訂出了28億元價格，中間做過非常多次詢價，代理商也表達有貨願意銷售，唯一問題是只跟政府來往。

黃珊珊指出，由於需要中央許可，北市府與中央問過很多次，還有發過公文，對方會說要符合各種項目，「當時困難度，我想跟慈濟碰到差不多，就是中央許可問題、條件問題。」後來編列正式預算，本來今年打算購買，但到年底再問中央時，中央稱已經買了包括次世代疫苗在內的4000萬劑，希望台北市政府別買，北市府才向議會報告、刪除預算。

黃珊珊提及，重點在於買的過程有無卡關，「只有一個關，就叫中央政府的關。」誰都會想買疫苗，「但是那個關卡不是一般人可以做得到的。」中間包括慈濟、鴻海集團創辦人郭台銘等，「我相信這個關，大家都知道卡在哪裡。」