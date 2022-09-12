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大陸 大陸焦點 特派現場

陸研究指「BA.5死亡率不及流感」掀熱議　文章遭刪除下架

▲▼大陸疫情，新冠疫情，三亞疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸採取「動態清零」防疫政策。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大10月召開，各地加強疫情封控，包括四川成都、廣東深圳等經濟重鎮，不過大陸最大券商之一的華泰證券7日發表研究報告，指Omicron BA.5變異株的死亡率或已低於流感，引發熱議。目前，該篇報告已被刪除。

該份研究報告的題目為《新冠：海外新變種死亡率或已低於流感》，由華泰證券首席宏觀經濟學家易峘撰寫，指出在新變種病毒破壞力下降的背景下，亞洲各地區「正進一步放鬆疫情相關管控措施，並向『全面重啟』推進」。

內容具體提到，綜合澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印尼、香港等國家和地區的數據得知，在BA.5傳播下，亞太地區新冠肺炎感染率雖然再度回升，但重症和死亡率大幅低於Omicron原始病毒株及BA.2變異株。

報告指出，若以新冠肺炎確診數為分母，韓國、日本、香港、新加坡、越南的滾動死亡率或已低於流感。其中，新加坡為0.01%，越南0.04%，韓國0.06%，日本和香港也僅約0.14%；至於澳洲為0.3%，印尼為0.5%。

報告稱，上述7個國家和地區的新冠肺炎死亡率，均較今年初大幅回落，而依美國和新加坡的定義，流感的基準病死率介於0.1%至0.16%之間。

報告還指出，由於不少輕症患者選擇不上報，在實際確診者可能因此更多、分母更大的情況下，上述國家和地區的新冠肺炎實際死亡率可能更低，代表威脅性明更輕，「病毒強度下降或為確定趨勢。」

報告發出後迅速引發關注，然而不久後即被刪除，華泰證券官網及微信公眾號也已將此報告下架。有網友表示支持，「來吧，擁抱一波群體免疫」、「如果真的這麼重視生命，為什麼那麼多孕婦看不上病被醫院拒絕接收？」、「13億人才一萬多重症，那怕個毛啊！」。

不過也有網友表示不贊同，「還有後遺症，併發症，反覆交叉感染，通通沒說」、「如果你父母孩子是其中一個，你願意嗎？」、「絕對是惡意」、「為什麼不提各種各樣的後遺症？」。

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