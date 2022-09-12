蔬果「先切or先洗」差很大！做錯直接吃農藥　葡萄要連梗剪再洗

▲蔬果建議「先洗再切」才不會吃進殘留農藥。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

清洗蔬果，你習慣「先切再洗」還是「先洗再切」？農委會表示，先切再洗容易使殘留農藥從切口處滲入組織，建議洗淨表層後再進行截切，並教學各種蔬果的清洗方式。

先切、先洗差很大！農委會指出，如果是先切再洗，包含把蔬果切段、蒂頭切掉、及去皮等等，易使蔬果表面農藥殘留從切口處滲入組織，把農藥吃下肚；先洗再切的話，切記不必加鹽水、小蘇打粉或蔬果清潔劑，「乾淨的流動清水是最好的！洗淨表層後再進行截切就可以吃到健康新鮮的食材。」

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▲農委會分享各類蔬果清洗方式。（圖／翻攝自農委會Facebook）

各種蔬果有不同的清理方式：

．小葉菜類（青江菜、蔥）

容易在凹面處帶有泥沙殘留，因此要先一片一片撥開再清洗。

．包葉菜類（高麗菜）

可先把最外面兩三葉去除，再將每一片葉片撥開清洗。

．果菜類（甜椒、茄子）

需要先清洗後再將蒂頭去除。

．根菜類（馬鈴薯、甘藷、蘿蔔）

要先清洗乾淨後再把外皮去除。

．瓜菜類（苦瓜）

清洗乾淨後再去除頭尾和種籽。

．豆菜類（豆子）

清洗乾淨後再去除頭尾和老絲。

．小漿果類（葡萄、草莓）

葡萄連梗剪下後再清洗，草莓則是清洗完再去除蒂頭。

．水果類

蘋果、柑橘、梨子等帶皮水果，應清洗乾淨後再去皮。

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