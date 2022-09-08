動物收容所大改造 「狗狗監獄」變身「寵物友善景點」





▲動物收容所大改造，變成寵物友善園區，有效提高認領養率。（圖／農委會畜牧處提供）

楊惠琪／台北報導

電影《十二夜》裡流浪狗的收容中心，犬舍裡陰暗、潮濕、氣味難聞的景象不再。農委會與縣市政府合作，各動物收容所經過8年來的變身改建，成功轉型成動物保護教育園區，不只是犬貓收容中心，也是寵物友善公園，甚至成為觀光旅遊、校外教學的熱門景點，更大幅提高認領養率，並降低收容動物的死亡率。

農委會畜牧處副處長江文全表示，為了翻轉民眾對早期動物收容所不好的印象，自2014年開始與各縣市政府合作，啟動全國公立動物收容所轉型為動物保護教育場所的改善工程，8年來已投入17.1億元經費，補助20個縣市，完成26處動物收容所改建、新建或修繕工程。

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江文全進一步指出，隨著收容環境大改造，不但降低收容動物的死亡率，也吸引更多民眾願意造訪，進而提高認領養率。他說，以近期完工啟用的「台中市動物之家后里園區」為例，認養率從2017年的65.05%，提升至2021年的72%，所內死亡率則由2017年11.43%降至2021年的9%；高雄收容中心 從2017年的8.44%，降為2011年的4%；花蓮收容中心也從2017年的8.51%，降至2021年的1%。





▲動物收容所大改造，從狗狗監獄變成寵物友善園區，改善動物收容環境。（圖／農委會畜牧處提供）

「以前的動物收容所，給人印象是狗的監獄，現在變身成寵物友善園區，甚至是國人旅遊、戶外教學的熱門景點」，江文全說，為了提高認領養率，收容所設有展示互動區，方便認領養人可以跟動物互動，「看對眼後就可以帶回家，就算家中無法飼養，也可以純互動」，而除了犬貓外，部分收容所還有寵物鳥、鼠、兔。

江文全說，從2017年起，零撲殺政策上路，動物收容所還是會面臨空間不足、動物超收的問題，呼籲民眾「以認養代替購買」，中秋將節將至，也歡迎民眾到全台各地動物收容所踏青，更歡迎「攜伴」回家。





▲動物收容所提供展示互動區，讓認領養人與動物近距離互動，有效提高認領養率。（圖／農委會畜牧處提供）