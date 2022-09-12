參與動物保育可領薪　林務局生態給付「納入臺灣黑熊」

▲農委會林務局公布生態服務給付方案推動成效。（圖／楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會林務局於今（12）公布「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」的推動成果，從去年推動以來，已有63個鄉鎮、65個社區、超過1700位民眾參與石虎、草鴞、水獺與水雉等四種物種及棲地的保育工作，領到「生態薪水」，今再宣布新增臺灣黑熊為生態服務給付對象。

林務局局長林華慶表示，近年來國人關注野生動物存續，但有超過六成五的瀕危物種，都在淺山農地地區出沒，對農民帶來農產減收、土地利用方式受限等衝擊，「保育工作不能讓農民單獨承擔」，因而從去年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，針對願意配合政府保育瀕危物種與重要棲地的農民，提供「生態薪水」，減輕農民的保育負擔。

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農委會主委陳吉仲說，農業與保育密不可分，從淺山到平原，有很多珍貴物種和棲地需要維護，樂見農民響應政府政策，也呼籲民眾多購買保護瀕危物種棲地所出品的農特產品，而將臺灣黑熊納入是重要的一步，也歡迎各界建議需要納入的新物種。





▲農委會將在流浪犬出沒的棲地熱點進行誘捕，保育石虎。（圖／林務局提供）

談到石虎在棲地收到流浪犬攻擊，陳吉仲說，會針對流浪犬密集出沒的熱點，全力執行TNVR（誘捕），不只是保護石虎，也是保護民眾的安全。

林華慶指出，近年偶有黑熊出沒聚落或入侵農園的事件發生，經過加強宣導，許多部落或社區居民一旦發現黑熊出沒或受傷，已願意主動通報並協助搶救，為了減少人獸衝突，林務局也把臺灣黑熊納入生態給付對象，除了提供社區巡護監測、入侵自主通報獎勵外，針對突發的黑熊救傷事件，也將給予參與救傷的民眾獎勵。