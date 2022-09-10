農委會「平價海鮮照」酸楊丞琳　網友「260海鮮粥誰說便宜」

▲農委會在臉書粉專分享推廣臺灣海鮮的海報，網友認為是在酸楊丞琳。（圖／翻攝自Facebook／農委會臉書）

記者楊惠琪／台北報導

藝人楊丞琳近日的「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「吃海鮮奢侈論」討論熱度不減，繼內政部在臉書酸爆楊丞琳「笑死！」，連掌管臺灣漁業的主管機關農委會也參戰，在臉書粉專「開酸」，放上「臺灣處處有海鮮，價格親民又美味」海報貼文，看似推廣台灣魚貨的小編廣告文，卻充滿想像，有網友拍手叫好，也有網友批評農委會是在「蹭熱度」。

農委會在臉書粉專貼文指出，臺灣四面環海，海鮮美味處處有，不管是養殖的還是海撈的都相當受歡迎，營養豐富價格實在，搭配一張「臺灣處處有海鮮，價格親民又美味」的海報圖，為凸顯海鮮是平民美食，海報以夜市為背景，放上海鮮粥、虱目魚湯、小卷米粉、蚵仔煎、蛤蜊湯、午仔魚一夜干等各種海鮮料理照片，文末提供購買網址，呼籲民眾「手刀下單吃魚去」，還順便推廣農遊券抽獎活動。

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此貼文引來網友批評農委會是在蹭熱度：「阿堂260誰說便宜」、「我們台灣官方水準真的很高，嘴都很會嘴，蹭的超會蹭」、「為了選舉打擊藝人，是好事嗎？」、「價格親民？吵的沸沸揚揚的台南阿堂虱目魚粥價格親民嗎？」、「蚵仔煎已經有人賣80元了，還叫親民嗎？」、「可是我連虱目魚鹹粥都吃不起」。

但也有網友說：「人民幣賺多了會蒙蔽良知」、「廣東楊丞琳簡直鬼扯、台灣是太平洋島嶼怎麼可能吃海鮮是奢侈」、「每一道都好喜歡～太好吃了」、「吃素的都知道台灣海鮮淹腳目」、「我住漁港，我可以每天都很奢侈啊」、「台灣就是一個把奢侈當日常的寶島」。