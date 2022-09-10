　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會「平價海鮮照」酸楊丞琳　網友「260海鮮粥誰說便宜」

▲農委會在臉書粉專分享推廣臺灣海鮮的海報，網友認為是在酸楊丞琳。（圖／翻攝自Facebook／農委會臉書）

▲農委會在臉書粉專分享推廣臺灣海鮮的海報，網友認為是在酸楊丞琳。（圖／翻攝自Facebook／農委會臉書）

記者楊惠琪／台北報導

藝人楊丞琳近日的「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「吃海鮮奢侈論」討論熱度不減，繼內政部在臉書酸爆楊丞琳「笑死！」，連掌管臺灣漁業的主管機關農委會也參戰，在臉書粉專「開酸」，放上「臺灣處處有海鮮，價格親民又美味」海報貼文，看似推廣台灣魚貨的小編廣告文，卻充滿想像，有網友拍手叫好，也有網友批評農委會是在「蹭熱度」。

農委會在臉書粉專貼文指出，臺灣四面環海，海鮮美味處處有，不管是養殖的還是海撈的都相當受歡迎，營養豐富價格實在，搭配一張「臺灣處處有海鮮，價格親民又美味」的海報圖，為凸顯海鮮是平民美食，海報以夜市為背景，放上海鮮粥、虱目魚湯、小卷米粉、蚵仔煎、蛤蜊湯、午仔魚一夜干等各種海鮮料理照片，文末提供購買網址，呼籲民眾「手刀下單吃魚去」，還順便推廣農遊券抽獎活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此貼文引來網友批評農委會是在蹭熱度：「阿堂260誰說便宜」、「我們台灣官方水準真的很高，嘴都很會嘴，蹭的超會蹭」、「為了選舉打擊藝人，是好事嗎？」、「價格親民？吵的沸沸揚揚的台南阿堂虱目魚粥價格親民嗎？」、「蚵仔煎已經有人賣80元了，還叫親民嗎？」、「可是我連虱目魚鹹粥都吃不起」。

但也有網友說：「人民幣賺多了會蒙蔽良知」、「廣東楊丞琳簡直鬼扯、台灣是太平洋島嶼怎麼可能吃海鮮是奢侈」、「每一道都好喜歡～太好吃了」、「吃素的都知道台灣海鮮淹腳目」、「我住漁港，我可以每天都很奢侈啊」、「台灣就是一個把奢侈當日常的寶島」。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機：史上最爛
具俊曄嚇到小S二女兒！留台過中秋　鏡頭外傳女聲狂喊
英女王逝世只有2兒女在場！　查爾斯親致電哈利：不要帶梅根來
哈利梅根將出席女王國葬　脫英後首度團聚！查爾斯1句話引臆測
最狂中秋烤肉！　他點「全鱷大餐」噴1萬元：去皮搞6小時
快訊／梅花颱風達輕颱上限！　豪大雨熱區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

99元吃到飽不限時！澎派菜色一列排開　地點曝光…網喊：想衝了

中秋夜台北天文館展示館免費　開放民眾近距離賞月

台南推薦2位教師　獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師

今天土地公生日！「8類人曝光」絕對要拜　挑這些時辰超旺

壽山動物園中秋盛宴開席　黑猩猩見動物版月餅柚子...秒飛撲

教部3年再投入162億　今年底完成1326棟國中小校舍耐震改善

農委會「平價海鮮照」酸楊丞琳　網友「260海鮮粥誰說便宜」

梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

彰化蛋黃酥名店代購價飆到2千　酥迷拒當「盤子」半夜2點排隊買餅

最狂中秋烤肉！「全鱷大餐」比雞肉Q彈　他噴1萬元：去皮搞6小時

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

張翰「扯女主角內衣」遭嗆猥瑣！　新劇疑抄襲李鍾碩《熱戀年代》

99元吃到飽不限時！澎派菜色一列排開　地點曝光…網喊：想衝了

中秋夜台北天文館展示館免費　開放民眾近距離賞月

台南推薦2位教師　獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師

今天土地公生日！「8類人曝光」絕對要拜　挑這些時辰超旺

壽山動物園中秋盛宴開席　黑猩猩見動物版月餅柚子...秒飛撲

教部3年再投入162億　今年底完成1326棟國中小校舍耐震改善

農委會「平價海鮮照」酸楊丞琳　網友「260海鮮粥誰說便宜」

梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

彰化蛋黃酥名店代購價飆到2千　酥迷拒當「盤子」半夜2點排隊買餅

最狂中秋烤肉！「全鱷大餐」比雞肉Q彈　他噴1萬元：去皮搞6小時

父討擦手紙遭拒「嗆今天不用進來」　紗布砸護理師...惡女下場曝

99元吃到飽不限時！澎派菜色一列排開　地點曝光…網喊：想衝了

台塑生醫益生菌下殺5.5折！9種複合益生菌加酵素、排便順暢好輕鬆

中秋夜台北天文館展示館免費　開放民眾近距離賞月

控告親生媽媽！唐西奇想拿回個人商標註冊權

漂流木中的綠人、九月雪迷宮！「桃園地景藝術節」穿梭山林攻略一覽

台南推薦2位教師　獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師

「講30分鐘電話」蘆洲警舉槍自戕　疑感情因素輕生...與勤務無關

重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

中秋連假首日南警掃毒　取締酒駕及廟會維護警力總動員

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳

「辣妹熱舞」福利阿公　35秒極樂片瘋傳

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

梅花今增為中颱！最快明發海警　暴風圈不排除觸陸

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

梅花最快下午轉中颱！週日中午前後可能發海警

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

含汽水冰火五重天　「整根陰莖都在刺痛」

最狂中秋烤肉！5千人傻見「全鱷大餐」口感曝光

更多熱門

相關新聞

楊丞琳17年後唱《曖昧》！賀軍翔、王傳一「驚喜現身爭寵」

楊丞琳17年後唱《曖昧》！賀軍翔、王傳一「驚喜現身爭寵」

藝人楊丞琳慶祝歌曲《曖昧》發行17週年，9日上傳一段演唱影片，勾起不少粉絲的回憶。這首歌曾作為電視劇《惡魔在身邊》片尾曲，劇中演員賀軍翔、王傳一先後在影片底下留言，開玩笑向楊丞琳爭寵，3位主角的互動勾起戲迷滿滿回憶！

「初心不變」楊丞琳親錄影訴心聲

「初心不變」楊丞琳親錄影訴心聲

「楊丞琳網戰是誰點第一把火？」　張景森祭3萬獎金找柯南幫破案

「楊丞琳網戰是誰點第一把火？」　張景森祭3萬獎金找柯南幫破案

楊丞琳IG停更3天首發文！

楊丞琳IG停更3天首發文！

楊丞琳遭指耍大牌　經紀人回應了

楊丞琳遭指耍大牌　經紀人回應了

關鍵字：

農委會臉書海鮮網友楊丞琳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

恭喜！魏如昀要結婚了　髮型師男友求婚成功

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

iPhone 14預購　5分鐘首批搶光

新北蘆洲警舉槍自戕　疑感情家庭變故

漢江現10公尺長「神秘水怪」　S型游泳眾人驚

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面