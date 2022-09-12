減少甲烷排放　水試所投入「減碳海藻」海門冬養殖技術

▲水試所研究人員採集野生海門冬進行培養馴化。（圖／農委會水試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

全球氣候變遷加劇，二氧化碳及甲烷等溫室氣體被認為是致災的主因，而畜牧業正是甲烷的主要排放源。最近有研究指出，在牛、羊飼料中添加海門冬，可大幅降低牛、羊的甲烷排放，農委會水產試驗所東港生技研究中心投入「減碳海藻」海門冬的人工養殖技術，為「淨零排放」盡一份心力。

水試所指出，近年來暖冬、酷暑、久旱及暴雨等極端氣候發生頻度與強度增加，二氧化碳及甲烷等溫室氣體被認為是致災的主因，而甲烷的溫室能力，更是二氧化碳的數十倍，以牛羊為主的畜牧產業，正是除了農業之外主要的甲烷排放源。

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水試所助理研究員許自研說，最近有研究指出，在牛、羊飼料中添加1%的乾燥海門，可大幅降低其腸道發酵所產生的甲烷排放，但全球養殖牛隻數量約為10億頭以上，所需添加的海藻量絕非野外採集所能供應，因此各國已紛紛成立新創組織投入海門冬養殖產業，盼能搶佔減碳商機。





▲研究顯示，海門冬可有效抑制牛羊等動物排放甲烷。（圖／農委會水試所提供）

為投入減碳行列，水試所東港中心近兩年，積極投入海門冬相關研究，初步調查發現，我國海門冬的野外分布相當零散，在東北角、澎湖、小琉球、恆春半島皆可發現其族群，雖然數量並不豐富且有明顯的季節消長情形，但的確有抑制甲烷排放功效。

水試所表示，將積極朝人工繁養殖試驗，後續將依據自然生態環境設計合適的養殖槽，盼能早日建立海門冬的人工量產模式，並透過技術擴散，輔導業者投入養殖，建構海藻產業鏈。