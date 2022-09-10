要收假了！國道防9地雷路段　國5北上一早就塞「連堵11小時」

▲明天中秋連假收假日，部分北上路段將出現塞車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9/11)為中秋連假收假日，國道將有9大「魔王」地雷路段，其中國5北上車潮將自上午9時就出現，預估得塞到晚間20時，恐連塞11小時，得花7倍行車時間。

國道明天交通量預估為109百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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明國道將出現9大地雷易塞路段，包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。

▲▼中秋收假日9/11易塞路段。（圖／高公局）

▲▼中秋收假日9/11易塞路段。（圖／高公局）

高公局建議，西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，減少塞車時間。

明日國道相關疏導措施包括7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▼中秋收假日9/11易塞路段。（圖／高公局）



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