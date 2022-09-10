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中秋連假柚飄香　台南勞工局志工為弱勢家庭修繕送暖不停歇

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南市勞工局「做工行善團」，弱勢家庭修繕送暖腳步仍不停歇，修繕志工連續兩日分別至麻豆區、下營區修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節，台南市勞工局「做工行善團」弱勢家庭修繕送暖腳步不停歇，修繕志工連續兩日分別至麻豆區、下營區修繕房屋，勞工局長王鑫基表示，勞工局與修繕志工秉持黃偉哲市長「希望家園」施政理念，即使在中秋連假，依舊努力貢獻自身力量，為社會多盡一份力，希望讓弱勢家庭有個擋風避雨、安身立命的家。

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麻豆區弱勢家庭的修繕個案居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，屋內也無浴廁設備可使用，平時需要到附近的廟宇借用廁所。勞工局在接獲通報後，隨即前往會勘並安排施工期程，做工行善團在近期由泥水工會志工進行拆除作業，再由電氣工會志工進行斷電及安裝臨時用電設備，至今已由金屬志工完成搭建屋頂，電氣志工完成安裝化糞池及衛浴水管、電線配置及燈具安裝，泥水志工完成牆角磚塊修補及浴室地坪打底，鋁製品志工安裝臥室、廚房鋁門窗框架，以及木工志工廚房、浴室及臥室天花板美化施工。

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9日為中秋節連續假期第一天，油漆志工前往進行浴室防水工程，為之後泥水志工鋪設磁磚做準備，鋁製品志工也前往將鋁窗安裝完成。居住附近的柚農因看到做工行善團的志工前來為當地的弱勢居民幫忙修繕房屋，都十分感動，中秋節前夕特別準備了文旦贈送志工表示感謝，當地鍾慧琴里長也前來關心並協助清理案家環境。

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下營區修繕戶王先生，屋齡老舊、年久失修，所居屋頂石棉瓦老舊破損嚴重，遇雨有漏水問題，家中天花板部分坍塌損壞，整體燈具和電線老舊。中秋連假前一天8日，先由泥水工會志工進行拆除作業，當日環境保護局下營區清潔隊立即協助清運廢棄物，陳秋宏議員服務處也送飲品慰勞志工。10日由電氣工會志工接力，至案家進行化糞池埋設及熱水管路安裝，木工志工也再度前來配合測量繪圖課程，台南市燙髮美容業職業工會張秋香常務監事也帶來下營燻茶鵝及飲品慰勞志工。10日剛好是電氣工會杜文寶理事長的生日，志工10日出勤也準備了小蛋糕一起慶賀，度過一個特別有意義又歡樂的節日。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

王鑫基局長表示，中秋佳節慶團圓，做工行善團修繕志工利用自己的連假時間，到案家進行修繕，這樣無悔付出的精神，著實令人十分感佩。希望這樣暖心的善舉，能帶動更多人看見一同加入，貢獻自身力量為社會多做一些事，幫助更多的弱勢家庭。

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