北上車潮湧現了！新竹路段「紫爆」　國5北上恐塞到半夜

▲國1湖口到新竹等路段輪流紫爆。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

今(9/10)是中秋節，也是中秋連假第2天，國道上午路況僅零星路段出現塞車，下午湧現首波北上車潮，國1湖口服務區到竹北、竹北到新竹皆一度紫爆，時速僅10多公里，國5北上也塞了，預估恐堵到午夜才紓解。

今為中秋節連續假期第2日，上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至高架汐止端、南向竹北至新竹；國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

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下午2時過後也逐漸出現北上車潮，下午4點過車流越來越多，國1北上內湖到汐止、新竹系統到湖口，以及國5北上頭城到坪林等路段都出現塞車，其中下午4時過後，國1北上湖口服務區到竹北、竹北到新竹等路段輪流紫爆，時速僅10多公里。

高公局交管組科長楊進彥表示，今天交通量跟108年疫情前同期比較，大約比疫情前增加3%，上半天用路人因分流上路，且今天事故排除速度較快，整個路況比較好。

楊進彥表示，今天是連假第2天，上午以南下車流為主，下午開始會有北上車流出現，國5預估下午會有一波南下外，也會有北上車潮，北上車流預估會持續深夜和午夜。

高公局預判今日下午有9大易塞路段，包括國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

