快訊／國1南下三義段BMW火燒車　駕駛乘客急逃出！車頭燒剩骨架



▲國1三義段今日下午發生自小客車起火燃燒意外，所幸駕駛、乘客及時逃生，未造成傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

中秋連續假期第二天，許多人相約親朋好友出遊旅行，或是趁機攜家帶眷返家團圓，國道1號南下154K處，今(10)日下午發生一輛自小客車起火燃燒意外，所幸消防車膽到現場時，車上駕駛、乘客皆以自行脫困，除了車輛燒成骨架外，無人員傷亡。

苗栗縣消防局表示，下午2時許接獲通報，國1南下154K三義路段發生一輛黑色BMW轎車起火燃燒。勤指中心立刻出動警消6名、消防車3台前往救援，人員趕抵現場後，發現駕駛、乘客共5人已自行脫困。

駕駛向警消表示，開車經過附近時，引擎蓋突然開始冒煙，隨後快速減速、靠路邊停車，與親友們快速下車逃生。消防車組建立兩水線搶救，所幸不久後火勢即順利控制、撲滅。整起事故並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待火調科調查。

▲▼黑色BMW冒出巨煙，雖經及時撲滅，但車損嚴重，前半身幾乎只剩骨架。





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