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台南投入後鎮排水應急工程　新建護岸提高防洪能力

▲台南市辦理「後鎮排水上游護岸應急改善工程」，該工程已於6月開工，預定於2013年1月底前完工，降低後壁及新營地區的淹水風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市辦理「後鎮排水上游護岸應急改善工程」，該工程已於6月開工，預定於2013年1月底前完工，降低後壁及新營地區的淹水風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

平衡溪南、溪北發展，是台南市長黃偉哲上任後推動市政的主軸，除了投入辦理交通、市地重劃等建設外，也持續投入水利建設，黃偉哲市長積極爭取經費改善，獲中央補助1800萬元辦理「後鎮排水上游護岸應急改善工程」，該工程已於6月開工，預定於2013年1月底前完工，降低後壁及新營地區的淹水風險。

水利局表示，後鎮排水源自埤寮埤後流入八掌溪，全長約5.9公里，流經新營、後壁及鹽水等區域，於縣市合併以來，市府已辦理後鎮排水下游系統性治理、後鎮抽水站及出口施作大型閘門，已可有效防止八掌溪倒灌並降低下游淹水風險，目前僅剩上游約840米部分渠段尚未治理，現況為既有土坡，通洪斷面不足，其中於4k+976~5k+180右岸河道因屬於衝擊面，既有土坡容易因水流沖刷造成土方流失，影響周邊農田及社區安全。

▲台南市辦理「後鎮排水上游護岸應急改善工程」，該工程已於6月開工，預定於2013年1月底前完工，降低後壁及新營地區的淹水風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局說明，為減輕後鎮排水週邊水患問題，市府爭取經費投入辦理「後鎮排水上游護岸應急改善工程」，本工程預計拓寬後鎮排水4k+976~5k+180右岸河道並施作護岸長度約200公尺，完工後將拓寬河道、有效強化該區域防洪能力，保護聚落遠離淹水風險。

水利局最後表示，市府團隊會秉持「治水沒有最好只有更好」的精神，持續辦理治水建設，逐年改善後壁、新營等區域排水，保護人民不受淹水之苦，讓周遭居民能夠安居樂業。

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