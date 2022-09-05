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快訊／柯文哲宣布：中秋節「北市河濱不開放烤肉」　違規最高罰6000元

▲▼台北市議會市政總質詢前，台北市長柯文哲接受媒體聯訪，說明中秋連假期間新冠肺炎防疫措施。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲接受媒體聯訪，說明中秋連假期間新冠肺炎防疫措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

許多民眾喜歡在中秋節烤肉，北市每年都會開放河濱公園作為中秋烤肉用地；今年中秋節連續假期從9月9日至9月11日共3日，面對新冠肺炎疫情有升溫趨勢，台北市長柯文哲5日宣布，今年北市河濱公園不開放烤肉，經勸離仍未停止違規行為，可按次數開罰1200元至6000元；另可維持餐廳內用，但嚴禁敬酒、敬茶，否則可處新台幣3000至1.5萬元罰鍰。

柯文哲5日下午赴市議會備詢，會前臨時新增媒體訪問，說明中秋連假防疫措施。柯文哲表示，北市府今日上午召開防疫會，按照正常情況下，預估9月26日會迎來疫情洪峰，感染數會達到最高，但碰上中秋連假緣故，他認為波峰還會再往前移，至於往前移動多少則視中秋連假的人潮流動。

柯文哲指出，為因應北市可能確診數上升，目前雙北加起來已有差不多逾1萬例確診，所以北市府不鼓勵中秋節群聚烤肉，「在家裡烤肉不管你，但什麼封街、萬人烤肉活動則要避免，因此今年北市府河濱公園不開放烤肉。」仍可繼續餐廳內用，但嚴禁敬酒、敬茶，參選人跑攤原則以「大家舉杯」即可；而唱歌時容易導致口沫橫飛，所以唱歌維持戴口罩。

柯文哲提及，凡是與防疫相關團體，包括學校、醫院、機場、長照機構、防疫旅館、防疫計程車等，原則上希望接種第4劑疫苗，目標是在9月30日前做檢查，凡是第4劑打不到90％的，都要列入北市府今年考核分數，「跟防疫有關的（單位）本來就有責任，所以目標也要求不高，（第4劑接種率）90％」。

柯文哲說，北市府目前開始做因應措施，目前500床以上醫院的防疫專責病房從5％提升至10％，截至4日晚上為止還有445張空床，目前應該還算夠；最後是徵召三德飯店作為防疫專責旅館，由於目前還有空床，所以先視為預備，「希望這波過了，台灣就真正可以解封了，不過黎明前的黑暗，還是請大家配合。」

台北市政府副發言人魏文元補充，中秋節期間禁止於河濱公園從事烤肉、野炊活動，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規烤肉、野炊行為，經巡查人員勸導驅離仍未停止違規行為者，則會依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次新台幣1200元至6000元。

魏文元說明，逐桌敬酒敬茶會違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款，唱歌未戴口罩則違反《傳染病防治法》第36條，皆依同法第70條第1項規定，處新台幣3000至1.5萬元罰鍰。

▼台北市政府微管制措施。（圖／台北市政府提供）

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