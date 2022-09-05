邊境再鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證　檢疫維持3+4

▲國內邊境管制措施再鬆綁。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

邊境管制再鬆綁！指揮中心宣布，自9/12起，恢復美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、歐洲、邦交國國民入境免簽證。不過相關邊境防疫與入境檢疫措施仍維持，入境後必須接受唾液篩檢、檢疫天數維持3+4天等。

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，自今(2022)年9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。

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指揮中心指出，鑒於全球多數國家已開放邊境，並回復疫情前邊境管制措施，為平衡防疫工作、促進經濟及社會活動與國際交流之需要，經綜合評估，宣布自今年9月12日起，在入境人數持續總量管制、兼顧防疫工作及疫情可控的前提下，恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來臺待遇。

外交部領事事務局局長葉非比表示，免簽證來台可從事商務、參展、考察、國際交流、觀光、探親、社會訪問等，無需申請許可活動。不過若從事其他活動，依照法規需事先取得中央目的事業主管機關許可活動。

若預計在台灣停留時間超過免簽證的停留期限，或從事傳教弘法等需要經資格審查活動，仍需事先向外交部駐外館處申請特別入境許可簽證。

指揮中心提醒，上述邊境管制措施及防疫措施將視疫情變化滾動式調整。呼籲來臺旅客請務必遵守「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間的各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。

▲9/12起擴大開放免簽入境國家數。（圖／指揮中心提供）

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