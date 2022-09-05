　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

邊境再鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證　檢疫維持3+4

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲國內邊境管制措施再鬆綁。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

邊境管制再鬆綁！指揮中心宣布，自9/12起，恢復美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、歐洲、邦交國國民入境免簽證。不過相關邊境防疫與入境檢疫措施仍維持，入境後必須接受唾液篩檢、檢疫天數維持3+4天等。

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，自今(2022)年9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，鑒於全球多數國家已開放邊境，並回復疫情前邊境管制措施，為平衡防疫工作、促進經濟及社會活動與國際交流之需要，經綜合評估，宣布自今年9月12日起，在入境人數持續總量管制、兼顧防疫工作及疫情可控的前提下，恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來臺待遇。

外交部領事事務局局長葉非比表示，免簽證來台可從事商務、參展、考察、國際交流、觀光、探親、社會訪問等，無需申請許可活動。不過若從事其他活動，依照法規需事先取得中央目的事業主管機關許可活動。

若預計在台灣停留時間超過免簽證的停留期限，或從事傳教弘法等需要經資格審查活動，仍需事先向外交部駐外館處申請特別入境許可簽證。

指揮中心提醒，上述邊境管制措施及防疫措施將視疫情變化滾動式調整。呼籲來臺旅客請務必遵守「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間的各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。

▲▼9/5擴大開放免簽入境國家數。（圖／指揮中心提供）

▲9/12起擴大開放免簽入境國家數。（圖／指揮中心提供）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
曾自爆與「議會之花」天天做愛！　他槍枝上膛被逮了
快訊／林耕仁爆抄襲　陽明交大火速回應了
快訊／首例BA.4「重複感染」！40多歲男確診2個月又中
快訊／邊境鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證
快訊／40多歲女「打三劑疫苗」快篩陽　隔天昏迷亡
快訊／6縣市病例破千　新北市5329例最多
快訊／死亡+31！　本土+23931
快訊／柯文哲宣布：中秋節「河濱不開放烤肉」　違規最高罰600
快訊／曹興誠嗆「匪台」！中天不忍了　提告求償5億
快訊／新店公墓空地驚見女屍！　全身屍斑「不排除他殺」
快訊／四川規模6.8地震！　成都、重慶劇烈晃動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挺林襄！高中時見過「確實有差異」　同校人：她整得好開啟新事業

基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

別再說「颱風總挑週末來」！氣象局搬數據破解都市傳說

快訊／首例BA.4「重複感染」！40多歲男性確診2個月再中鏢

快訊／增一例MIS-C！1歲男童「三大指數升高」　冠狀動脈擴大

快訊／40多歲女「打三劑疫苗」　快篩陽未視訊診療隔天昏迷送醫亡

邊境再鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證　檢疫維持3+4

快訊／本土+23931「6縣市病例破千」　新北市增5329例最多

快訊／死亡+31！本土+23931　另增172例境外移入

林耕仁涉抄襲　陽明交大：未接獲檢舉「一旦受理120日內結案」

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

挺林襄！高中時見過「確實有差異」　同校人：她整得好開啟新事業

基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

別再說「颱風總挑週末來」！氣象局搬數據破解都市傳說

快訊／首例BA.4「重複感染」！40多歲男性確診2個月再中鏢

快訊／增一例MIS-C！1歲男童「三大指數升高」　冠狀動脈擴大

快訊／40多歲女「打三劑疫苗」　快篩陽未視訊診療隔天昏迷送醫亡

邊境再鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證　檢疫維持3+4

快訊／本土+23931「6縣市病例破千」　新北市增5329例最多

快訊／死亡+31！本土+23931　另增172例境外移入

林耕仁涉抄襲　陽明交大：未接獲檢舉「一旦受理120日內結案」

日經：台積電今年將在大阪設立研發基地　負責技術開發和客戶支持

「一起kahutun布谷拉夫」　2022首場台東部落工作假期開跑

挺林襄！高中時見過「確實有差異」　同校人：她整得好開啟新事業

限電、封城、6.8級地震！　四川市民居隔衝下樓：今年太難了

想要特別號碼？台東監理站辦理「車號牌網路標售」

基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

「最賺錢高鐵」也虧損！陸國鐵集團負債達6兆元人民幣

雲林草嶺消防小分隊成立600餘日　累計救護案逾130件

梅總提前出局讓出球王寶座　納達爾等3名將有望爭世界第一

琳妲求籤被提醒「別成為第三者」追問：我要嫁有錢人！

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

快訊／國1「 2大車追撞」1輛衝邊坡　紫爆回堵15公里

明恐破單日4萬！　醫喊別和4種人烤肉

廖老大三重店揭「被點名內幕」認賠200萬

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

王浩宇轟阿堂鹹粥「虱目魚肚天天上漲是屁話」

阿堂鹹粥被洗1星！他看出「台灣人的自大」

軒嵐諾為全台水庫補水3.5億噸　超過翡翠水庫容量

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

醫生點破免治馬桶「4項迷思」

這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

更多熱門

相關新聞

快訊／中秋節「北市河濱不開放烤肉」

快訊／中秋節「北市河濱不開放烤肉」

許多民眾喜歡在中秋節烤肉，北市每年都會開放河濱公園作為中秋烤肉用地；今年中秋節連續假期從9月9日至9月11日共3日，面對新冠肺炎疫情有升溫趨勢，台北市長柯文哲5日宣布，今年北市河濱公園不開放烤肉，經勸離仍未停止違規行為，可按次數開罰1200元至6000元；另可維持餐廳內用，但嚴禁敬酒、敬茶，否則可處新台幣3000至1.5萬元罰鍰。

次世代疫苗爭議　黃：陳時中說謊？

次世代疫苗爭議　黃：陳時中說謊？

台未買BA.5次世代疫苗　趙少康：陳時中真該推出去打屁股

台未買BA.5次世代疫苗　趙少康：陳時中真該推出去打屁股

防疫計程車不足！桃機入境擠爆　桃機急提5大措施解套

防疫計程車不足！桃機入境擠爆　桃機急提5大措施解套

桃園機場擠爆「超過500人排隊」等計程車！現場照曝

桃園機場擠爆「超過500人排隊」等計程車！現場照曝

關鍵字：

居家檢疫入境邊境管制防疫外交部

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面