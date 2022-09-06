打第4劑或等次世代疫苗？　柯文哲批「氣死人」：很想把他掐死

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

受Omicron亞型株BA.5緣故，新冠肺炎本土疫情略有升溫趨勢。國民黨台北市議員陳炳甫6日詢問柯文哲，建議要打第4劑疫苗，還是要等9月底的次世代疫苗？台北市長柯文哲聽聞後怒批中央，「這氣死人就是這樣」，與上次兒童BNT疫苗相同，「很想把他掐死」，要開始打第4劑時，新的就來了。

柯文哲6日下午赴市議會備詢，陳炳甫詢問，9月底200萬劑的次世代疫苗要進來台灣了，個人會建議要先打第4劑疫苗，還是要先等到9月底接種次世代疫苗？柯文哲聽聞次世代疫苗9月底要抵台，直批「氣死人就是這樣，與上次兒童BNT一樣，很想把他掐死，人家開始打了，新的就又來了，那到底是打還是不打？」

陳炳甫認為，北市府應該要做準備，中央不願將最新消息告訴柯文哲，但也不能因為被排擠就通通不做事，北市府應將各個劇本先寫好，不論中央出哪招，都可以馬上拿出劇本相對應。

柯文哲提及，疫情波鋒應該在9月26日，所以這兩週應該開始接種疫苗，此時卻說次世代疫苗要來了。陳炳甫再度請教，依照柯文哲醫生市長的專業，因為疫苗並非打下去就有抗體，還是要直接等待次世代疫苗？儘管沒有對BA.4、BA.5的疫苗，但至少有原型株和BA.1，可否多一種保護力？

對此，柯文哲回應，「哇！這個實在是⋯我要回去想一下，這就是製造大家困擾，跟上次兒童BNT一樣，不能說全部打下去了，還要再打第二輪，這會發瘋。」這個不是市政府問題，而是如何說服老百姓的問題。