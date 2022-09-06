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打第4劑或等次世代疫苗？　柯文哲批「氣死人」：很想把他掐死

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲面對議員王閔生質詢前文化局長蔡宗雄公費出國留學問題，顯得有些招架不住。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

受Omicron亞型株BA.5緣故，新冠肺炎本土疫情略有升溫趨勢。國民黨台北市議員陳炳甫6日詢問柯文哲，建議要打第4劑疫苗，還是要等9月底的次世代疫苗？台北市長柯文哲聽聞後怒批中央，「這氣死人就是這樣」，與上次兒童BNT疫苗相同，「很想把他掐死」，要開始打第4劑時，新的就來了。

柯文哲6日下午赴市議會備詢，陳炳甫詢問，9月底200萬劑的次世代疫苗要進來台灣了，個人會建議要先打第4劑疫苗，還是要先等到9月底接種次世代疫苗？柯文哲聽聞次世代疫苗9月底要抵台，直批「氣死人就是這樣，與上次兒童BNT一樣，很想把他掐死，人家開始打了，新的就又來了，那到底是打還是不打？」

陳炳甫認為，北市府應該要做準備，中央不願將最新消息告訴柯文哲，但也不能因為被排擠就通通不做事，北市府應將各個劇本先寫好，不論中央出哪招，都可以馬上拿出劇本相對應。

柯文哲提及，疫情波鋒應該在9月26日，所以這兩週應該開始接種疫苗，此時卻說次世代疫苗要來了。陳炳甫再度請教，依照柯文哲醫生市長的專業，因為疫苗並非打下去就有抗體，還是要直接等待次世代疫苗？儘管沒有對BA.4、BA.5的疫苗，但至少有原型株和BA.1，可否多一種保護力？

對此，柯文哲回應，「哇！這個實在是⋯我要回去想一下，這就是製造大家困擾，跟上次兒童BNT一樣，不能說全部打下去了，還要再打第二輪，這會發瘋。」這個不是市政府問題，而是如何說服老百姓的問題。

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