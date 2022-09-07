雲林3民代脫罩「逐桌敬茶」挨轟　衛生局將開罰...3人都這樣說

▲雲林縣議員廖郁賢，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情雖見趨緩，指揮中心目前尚將參加聚會逐桌敬酒列於禁止項目。雲林莿桐鄉本月3日在一場宮廟餐會席間，有民眾發現現任議員廖郁賢、鍾明馨及參選人曾博鴻參加餐敘期間，未戴口罩「逐桌敬酒」違反規定。雲林縣衛生局對此表示，宴飲餐會中逐桌敬酒、敬茶仍未解封，違者可依《傳染病防治法》處3千元至1萬5千元罰鍰。

雲林縣議員廖郁賢、鍾明馨，以及斗六市民代表已登記候選縣議員的曾博鴻，3人於上周六參加莿桐鄉甘厝村一家廟宇團體餐會，席間未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。包括廟宇工作人員對於3人熱情招呼的影像均於臉書上公開發佈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣議員廖郁賢回應指出，因當時現場氣氛熱絡，鄉親熱情拉她手過去坐，親切邀約喝茶，這才把口罩拉下來敬茶，不慎違規無心之過，日後與民眾互動將更注意；鍾明馨與曾博鴻也表示，因民眾熱情難推辭，才不小心違反防疫規定。

雲林縣衛生局提醒民眾，中秋佳節將近，返鄉聚會務必落實防疫規範，勤洗手、外出全程佩戴口罩，除有飲食需求、拍照、運動等可暫免配戴口罩，另於營業場所、公共場域、休閒娛樂場所、宗教祭祀場所、餐飲場所，應落實體溫量測、員工健康管理、加強環境清消。餐會婚宴不得逐桌敬酒、敬茶，若違反規定，可依《傳染病防治法》處以3000元以上至1萬5000元以下罰緩。

▲雲林縣議員鍾明馨，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►地方選舉倒數80天 雲林地區政風協調會議強化查察賄選

►在地老化+在地安養 劉建國提「醫護樂活12帖處方」

►民眾黨參選人一早路口站崗問好 驚見山大王搖擺「上線」覓食

►蠟筆下的絢麗世界 《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽

►劉建國提醫護政見 雲林縣政府控：臨時抱佛腳！抄的最快