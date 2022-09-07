　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林3民代脫罩「逐桌敬茶」挨轟　衛生局將開罰...3人都這樣說

▲雲林縣議員廖郁賢、鍾明馨，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】）

▲雲林縣議員廖郁賢，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情雖見趨緩，指揮中心目前尚將參加聚會逐桌敬酒列於禁止項目。雲林莿桐鄉本月3日在一場宮廟餐會席間，有民眾發現現任議員廖郁賢、鍾明馨及參選人曾博鴻參加餐敘期間，未戴口罩「逐桌敬酒」違反規定。雲林縣衛生局對此表示，宴飲餐會中逐桌敬酒、敬茶仍未解封，違者可依《傳染病防治法》處3千元至1萬5千元罰鍰。

雲林縣議員廖郁賢、鍾明馨，以及斗六市民代表已登記候選縣議員的曾博鴻，3人於上周六參加莿桐鄉甘厝村一家廟宇團體餐會，席間未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。包括廟宇工作人員對於3人熱情招呼的影像均於臉書上公開發佈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣議員廖郁賢回應指出，因當時現場氣氛熱絡，鄉親熱情拉她手過去坐，親切邀約喝茶，這才把口罩拉下來敬茶，不慎違規無心之過，日後與民眾互動將更注意；鍾明馨與曾博鴻也表示，因民眾熱情難推辭，才不小心違反防疫規定。

雲林縣衛生局提醒民眾，中秋佳節將近，返鄉聚會務必落實防疫規範，勤洗手、外出全程佩戴口罩，除有飲食需求、拍照、運動等可暫免配戴口罩，另於營業場所、公共場域、休閒娛樂場所、宗教祭祀場所、餐飲場所，應落實體溫量測、員工健康管理、加強環境清消。餐會婚宴不得逐桌敬酒、敬茶，若違反規定，可依《傳染病防治法》處以3000元以上至1萬5000元以下罰緩。

▲雲林縣議員廖郁賢、鍾明馨，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】）

▲雲林縣議員鍾明馨，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►地方選舉倒數80天　雲林地區政風協調會議強化查察賄選

►在地老化+在地安養　劉建國提「醫護樂活12帖處方」

►民眾黨參選人一早路口站崗問好　驚見山大王搖擺「上線」覓食

►蠟筆下的絢麗世界　《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽

►劉建國提醫護政見　雲林縣政府控：臨時抱佛腳！抄的最快

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的
新北14歲少年「持槍搶銀樓」　畫面曝光
YouTuber變演員！草爺入圍金鐘新人獎　腦袋一片空白：很
收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號才驚：是詐騙
韓31歲YTR病逝　曾來台合作阿滴：震驚
快訊／永和大哥狠殺肢解親弟　遭法院羈押
恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林3民代脫罩「逐桌敬茶」挨轟　衛生局將開罰...3人都這樣說

和春學院列專輔「私校退場首例」　教部：學生將無法原校畢業

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

雲林3民代脫罩「逐桌敬茶」挨轟　衛生局將開罰...3人都這樣說

和春學院列專輔「私校退場首例」　教部：學生將無法原校畢業

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

朱立倫自稱「一定會勝選」　民進黨：背離台灣主流民意

狼師把女學生當性奴　台中教育局廣發2045封調查信回收結果曝

兄弟「鬼滅之刃」主題中秋連假登場　開球嘉賓公布

不能一起吃！4類「藥物交互作用」一次看　乳酪＋抗憂鬱劑恐高血壓

不只朱立倫！德國之聲列藍大咖專訪　張善政打斷提問、洪秀柱一句話惹議

KID《玩很大》入圍金鐘不忘小鬼！感性告白：我們一樣是3個人

蔣萬安拋「長照3支箭」政策　她舉證質疑：放空箭哪能安老？

宋文華一定會註冊　餅總放眼明年角色定位

Lulu「槓龜6次」創金鐘紀錄！　《大熱門》再入圍自嘲：已習慣坐台下

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

12:50抖一下　雙北有感地震

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

「怎麼會沒入圍？」劇迷喊2遺珠：演很好耶

比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光！網求地址

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

第二波退場專輔學校出爐　台首大與中州科大入列

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！住客全部不得離開

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！住客全部不得離開

上海迪士尼樂園酒店驚傳疫情！網友爆料，7日一早收到酒店通知，所有住客不要離開。對此，迪士尼方面回應，發現一名之前入住酒店的遊客被追溯為非本地病例的密切接觸者。

工研院攜手台大雲林分院　「頸動脈篩檢」下鄉巡迴

工研院攜手台大雲林分院　「頸動脈篩檢」下鄉巡迴

基隆疫情趨勢明顯升溫　林右昌籲避免参與大規模烤肉

基隆疫情趨勢明顯升溫　林右昌籲避免参與大規模烤肉

參選人一早路口站崗　驚見山大王搖擺覓食

參選人一早路口站崗　驚見山大王搖擺覓食

新冠疫苗常態化！美計劃轉向每年接種一次

新冠疫苗常態化！美計劃轉向每年接種一次

關鍵字：

COVID-19疫情雲林防疫逐桌敬酒口罩縣議員廖郁賢縣議員鍾明馨市民代表曾博鴻

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

凃明誠死前竟討水喝　高大成：血流逾500cc就會口渴

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

不斷更新／金鐘57入圍揭曉！

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面