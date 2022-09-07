雲林3民代脫罩「逐桌敬茶」挨轟　衛生局將開罰...3人都這樣說

▲雲林縣議員廖郁賢，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】）
記者蔡佩旻／雲林報導
國內疫情雖見趨緩，指揮中心目前尚將參加聚會逐桌敬酒列於禁止項目。雲林莿桐鄉本月3日在一場宮廟餐會席間，有民眾發現現任議員廖郁賢、鍾明馨及參選人曾博鴻參加餐敘期間，未戴口罩「逐桌敬酒」違反規定。雲林縣衛生局對此表示，宴飲餐會中逐桌敬酒、敬茶仍未解封，違者可依《傳染病防治法》處3千元至1萬5千元罰鍰。
雲林縣議員廖郁賢、鍾明馨，以及斗六市民代表已登記候選縣議員的曾博鴻，3人於上周六參加莿桐鄉甘厝村一家廟宇團體餐會，席間未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。包括廟宇工作人員對於3人熱情招呼的影像均於臉書上公開發佈。
雲林縣議員廖郁賢回應指出，因當時現場氣氛熱絡，鄉親熱情拉她手過去坐，親切邀約喝茶，這才把口罩拉下來敬茶，不慎違規無心之過，日後與民眾互動將更注意；鍾明馨與曾博鴻也表示，因民眾熱情難推辭，才不小心違反防疫規定。
雲林縣衛生局提醒民眾，中秋佳節將近，返鄉聚會務必落實防疫規範，勤洗手、外出全程佩戴口罩，除有飲食需求、拍照、運動等可暫免配戴口罩，另於營業場所、公共場域、休閒娛樂場所、宗教祭祀場所、餐飲場所，應落實體溫量測、員工健康管理、加強環境清消。餐會婚宴不得逐桌敬酒、敬茶，若違反規定，可依《傳染病防治法》處以3000元以上至1萬5000元以下罰緩。
▲雲林縣議員鍾明馨，上周六參加廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣莿桐鄉【甘厝庄天竺寺】）
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