次世代疫苗爭議！黃珊珊批：王必勝沒超前部署　還是陳時中說謊？

▲黃珊珊出席黃瀞瑩服務處暖屋活動。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

受Omicron亞型株BA.5緣故，新冠肺炎本土疫情略有升溫趨勢，但指揮中心仍採購「原始株＋BA.1」疫苗，未買到「原始株+BA.5」疫苗，被質疑無法對症下藥，指揮官王必勝則稱，要用準備好的雨傘擋雨，而非新型雨傘。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，是王必勝沒超前部署，還是前指揮官陳時中說謊？

黃珊珊4日下午出席民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋活動，並且接受媒體訪問。針對指揮中心購買BA.1疫苗而非BA.5疫苗，黃珊珊表示，北市府2021年底有和時任衛福部長陳時中討論購買疫苗一事，當時陳時中清楚告訴他們，中央已經訂購了4000萬劑次世代疫苗，「請問4000萬劑在哪裡？」

黃珊珊指出，若現在有BA.4、BA.5的話，那去年就應該已經預定好了，是不是又沒有預定呢？陳時中當時告訴北市府有訂4000萬劑次世代疫苗，若去翻2021年的新聞都可看見，陳時中有清楚告知已經買了，「現在又說沒有買，是王必勝沒超前部署，還是陳時中根本就是說謊？」

媒體追問，怎麼看王必勝稱面臨大雨應準備好雨傘，而不是先淋雨再期待新雨傘？黃珊珊則批評，那他的雨傘應該早就買好了，怎麼現在才要買？