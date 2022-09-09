英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念　執行長庫克：致上最高敬意

▲英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念。（圖／翻攝自蘋果官網）



記者張方瑀／綜合報導

在位70年的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於8日晚間逝世，享耆壽96歲。英國的蘋果官網同時換上了整版的女王照片表達哀悼，執行長庫克也在推特發文表示，「沒有什麼比奉獻自己的一生替他人服務還要更高尚的。」

There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh — Tim Cook (@tim_cook) September 8, 2022

英國的蘋果（Apple）官網首頁在8日換上了整版的女王照片與紀念文字，悼念這位帶領英國70年的君主。執行長庫克（Tim Cook）也在推特發文表達哀悼，「沒有什麼比奉獻自己的一生替他人服務還要更高尚的，我們與英國及大英國協的人民站在一起，向女王伊莉莎白二世對責任的奉獻致上最高敬意，願她安息。」

女王驟逝的消息震驚全球，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron)）率先緬懷致意；美國總統拜登曾在40年前首次見到伊莉莎白二世，他強調，「她不僅僅是一位君王，更定義了一個時代。」加拿大總理杜魯道則激動表示，「她是我在這個世界上最喜歡的人之一，我將非常想念她。」

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