　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念　執行長庫克：致上最高敬意

▲▼英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者張方瑀／綜合報導

在位70年的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於8日晚間逝世，享耆壽96歲。英國的蘋果官網同時換上了整版的女王照片表達哀悼，執行長庫克也在推特發文表示，「沒有什麼比奉獻自己的一生替他人服務還要更高尚的。」

英國的蘋果（Apple）官網首頁在8日換上了整版的女王照片與紀念文字，悼念這位帶領英國70年的君主。執行長庫克（Tim Cook）也在推特發文表達哀悼，「沒有什麼比奉獻自己的一生替他人服務還要更高尚的，我們與英國及大英國協的人民站在一起，向女王伊莉莎白二世對責任的奉獻致上最高敬意，願她安息。」

女王驟逝的消息震驚全球，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron)）率先緬懷致意；美國總統拜登曾在40年前首次見到伊莉莎白二世，他強調，「她不僅僅是一位君王，更定義了一個時代。」加拿大總理杜魯道則激動表示，「她是我在這個世界上最喜歡的人之一，我將非常想念她。」

►各國領導人哀悼伊莉莎白二世！拜登下令降半旗　加總理哽咽
►來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　妻子梅根未同行
►英國大改版！　女王駕崩後護照、貨幣都得換新

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
梅根沒奔喪女王「皇室婆媳戰爭恐開打」！揭3恩怨
苗栗男撞傷母女「不顧勸阻離開現場」！　肇逃竟無罪原因曝
英國進入哀悼期！女王逝世「10天計畫」啟動　開放瞻仰遺容3天
梅花往台灣更靠近！最快周日發海警　最新路徑曝
快訊／紫爆！國3南下「3車追撞」　回堵9km
台中19歲雙載男「紅燈硬衝」撞公車！　車頭全爛
台鐵連假出包「2天還沒修好」！　交長道歉了
阿沁妻潰堤「父急救2hrs淚簽病危」！顫抖昏迷沒意識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普的離世讓生活留下巨大空白

英國天空出現神秘雲朵…民眾路過驚喊：是女王！　招牌帽子超明顯

英國進入哀悼期！女王逝世「10天計畫」啟動　將開放瞻仰遺容3天

英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念　執行長庫克：致上最高敬意

白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌　計程車司機自發列隊致敬

各國領導人哀悼伊莉莎白二世！拜登下令降半旗　加總理哽咽

北韓推動核武立法！金正恩承諾絕不拋棄核武：美國目的是讓我們滅亡

來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　妻子梅根未同行

北京媒體影響力報告　台灣受最密集影響抵禦也最強

40年前暴風雨中訪美　英女王：把英國陰雨傳統帶到加州

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普的離世讓生活留下巨大空白

英國天空出現神秘雲朵…民眾路過驚喊：是女王！　招牌帽子超明顯

英國進入哀悼期！女王逝世「10天計畫」啟動　將開放瞻仰遺容3天

英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念　執行長庫克：致上最高敬意

白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌　計程車司機自發列隊致敬

各國領導人哀悼伊莉莎白二世！拜登下令降半旗　加總理哽咽

北韓推動核武立法！金正恩承諾絕不拋棄核武：美國目的是讓我們滅亡

來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　妻子梅根未同行

北京媒體影響力報告　台灣受最密集影響抵禦也最強

40年前暴風雨中訪美　英女王：把英國陰雨傳統帶到加州

《黃金》胡鴻達獲模範父親獎！　上街買菜都被婆媽包圍

楊丞琳IG停更3天首發文！吐露真實心聲「還是不太習慣」近況照曝光

喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普的離世讓生活留下巨大空白

子瑜返台過中秋節！　頂淡粉色髮親切收禮物、機場比愛心送福利

中秋動手做烤肉捲「3料2醬隨意搭」！3招輕鬆上桌　怎麼捲都好吃

哈林又來啦！庾澄慶再度降臨新莊　開唱加碼當王牌評審

中秋節至20大結束大陸防疫升級！嚴控跨省交通　推行「落地檢測」

英國天空出現神秘雲朵…民眾路過驚喊：是女王！　招牌帽子超明顯

三點蟹無限吃！台北遠東Café推品蟹嘉年華　還有10多道蟹料理吃到飽

贈票／神力女超人男友變反派出演《別擔心親愛的》預告鏡中藏玄機

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

國際熱門新聞

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

英國女王過世　享耆壽96歲

英女王過世　白金漢宮外出現雙彩虹

人妻腹痛就醫才知「腎臟沒了」！

英國女王「4子女全趕到」陪伴

查爾斯繼位　威廉王子成為第一順位繼承人

英國大改版！女王駕崩後護照、貨幣都得換新

正妹遭男友刺死　臉書全是親密合照

快訊／英國女王96歲逝世　白金漢宮「放1圖」停用

英國女王情史曝光！「一見鍾情」菲利普親王

更多熱門

相關新聞

曾與伊莉莎白二世住同一間樹屋　趙少康感慨「一個世代結束」

曾與伊莉莎白二世住同一間樹屋　趙少康感慨「一個世代結束」

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世，中廣董事長趙少康回憶，他多年前曾到非洲旅行，留宿地點恰好是伊莉莎白二世曾住過的樹屋，當地流傳，「在上樹屋時她是公主，下樹屋時她是英國女王」。他感慨，伊莉莎白二世是良好的政治家典範，值得後世尊崇，她的逝去大家都同感悲傷，「願女王安息」。

白金漢宮外群眾獻花　運將列隊致敬

白金漢宮外群眾獻花　運將列隊致敬

各國領導人哀悼伊莉莎白二世！拜登下令降半旗

各國領導人哀悼伊莉莎白二世！拜登下令降半旗

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

英女王伊莉莎白二世逝世　外交部：國際社會失去一位領袖典範

英女王伊莉莎白二世逝世　外交部：國際社會失去一位領袖典範

關鍵字：

英國女王伊莉莎白二世蘋果庫克

讀者迴響

熱門新聞

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

女王駕崩會發生什麼事？

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

英國女王過世　享耆壽96歲

女王7個月前鬆口：卡蜜拉當王后

田馥甄演唱會臨時喊卡！　飯店員工被波及怒吼

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面