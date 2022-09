英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念　執行長庫克：致上最高敬意

▲英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念。(圖/翻攝自蘋果官網)



記者張方瑀/綜合報導

在位70年的英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於8日晚間逝世,享耆壽96歲。英國的蘋果官網同時換上了整版的女王照片表達哀悼,執行長庫克也在推特發文表示,「沒有什麼比奉獻自己的一生替他人服務還要更高尚的。」

There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh