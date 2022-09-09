各國領導人哀悼伊莉莎白二世！拜登下令降半旗　加總理哽咽

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，作為英國史上在位期間最長的君王，她曾先後經歷15任英國首相，而她的離開，也引起英國人民巨大的悲痛。對此，各國領導人與政要則陸續向英國發送悼電致意。

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日離世，各國紛紛降半旗哀悼，全球政要也哀悼致意。（圖／達志影像／美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron)）率先緬懷致意，他表示，伊莉莎白二世是一位善良的女王，同時也是法國的朋友。美國總統拜登曾在40年前首次見到伊莉莎白二世，他強調，「她不僅僅是一位君王，更定義了一個時代。」而拜登上任後也曾於2021年會晤女王陛下，他說，「她的智慧讓我著迷，她的善良讓我們感動，她慷慨地與我們分享她的智慧。」

▲拜登2021年攜第一夫人吉兒訪英，與女王會面。（圖／路透）



美國前總統歐巴馬則說，「女王雍容、優雅以及孜孜不倦的職業道德征服了全世界。」他在一份聲明中寫道，「她的熱情、讓人放鬆的方式以及她在重大場合中展現出的幽默與魅力，一次又一次地打動我們。」另一位美國前總統川普則在他個人的社群平台Truth Social說，「我永遠不會忘記女王陛下慷慨的友誼、偉大的智慧以及絕妙的幽默感。她是一位偉大、美麗的女士，無人能和她一樣！」

▲美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒曾到訪白金漢宮，與女王伊莉莎白二世及菲利普親王會面。（圖／達志影像／美聯社）



加拿大總理杜魯道則激動表示，「在這個複雜的世界裡，女王陛下沉著的風度與堅定的決心給我們所有人帶來安慰。我將懷念我們過往的談話，那時的她是如此的體貼、智慧、好奇、樂於助人以及風趣。她是我在這個世界上最喜歡的人之一，我將非常想念她。」

▲加拿大總理杜魯道哽咽哀悼伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）



日本首相岸田文雄9日則表示，「我深感悲痛，並作為日本政府，衷心致上哀悼之意。不只是對於英國人民而言，女王的離開是國際社會的一大損失。希望英國人民能跨越極大的悲傷，日本將與英國同在。」不僅如此，日本首相官邸也為此降下半旗。

除此之外，荷蘭國王威廉亞歷山大、比利時國王菲利普、德國總理蕭茲、印度總理莫迪以及聯合國秘書長古特雷斯也都發表聲明哀悼伊莉莎白二世的離世。

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