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英國大改版！　女王駕崩後護照、貨幣都得換新

▲▼英國女王伊莉莎白二世（圖／路透社）

▲伊莉莎白二世辭世。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II），8日於當地晚間6時許駕崩，享耆壽96歲，她是英國歷史上在位時間最長的君王，先後經歷過15任英國首相。查爾斯王子（Prince Charles）繼位後，成為英國國王，現有的護照、鈔票和國歌都將進行「改版」。

根據英國《鏡報》報導，伊莉莎白二世在位70年，多數人沒有看過其他人登上英國王位，而她的形象和密碼自1952年以來，一直是英國人民日常生活中的一部分，在現金、郵票、護照等各種物品上都有她的印記。

▲英鎊鈔票。（圖／達志影像／美聯社）

▲英鎊鈔票。（圖／達志影像／美聯社）

英國護照上目前寫著，「英國女王陛下的內閣大臣以女王陛下的名義請求並要求所有相關人士允許持證人不受阻礙地自由通行，並為持證人提供必要的協助及保護」，而未來的新護照都會將女王改為國王，不過舊護照的效期不受影響，也不會強迫更換。

在整個英國，幾乎所有郵筒都印有伊莉莎白二世的密碼「EIIR」，她去世後郵筒不會被更換，但新製作的郵筒將換上新國王的密碼。

▲▼英國的郵筒上，印有伊莉莎白二世姓名首字母「密碼」。（圖／路透）

▲英國郵筒印有伊莉莎白二世姓名首字母「密碼」。（圖／路透）

英國國歌歌詞原為「天佑女王」，此後將恢復成男性版本，即上帝保佑國王，這個版本上一次使用是在1952年喬治六世（George VI）在位時。

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ET快訊
英女王駕崩　醞釀60年「倫敦橋計畫」將全面啟動
快訊／英國女王過世！　查爾斯繼承王位後發聲了

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