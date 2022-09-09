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來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　妻子梅根未同行

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間6時許，在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世，享耆壽96歲。當天下午白金漢宮就對外發出聲明，表示女王正接受醫療監督，所有王室成員紛紛搭機趕往，結果當時人也在歐洲的哈利王子卻來不及見女王最後一面。

▲▼哈利王子抵達蘇格蘭未見到伊莉莎白女王最後一面。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子抵達蘇格蘭未見到伊莉莎白女王最後一面。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日郵報》報導，哈利王子與夫人梅根3日搭乘商業班機返歐，接著前往德國參加「永不屈服運動會」（Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go）活動，原本預計8日晚間會出席在倫敦舉辦的「好孩子獎」（WellChild Awards）頒獎典禮，沒想到卻先接到女王逝世的噩耗。

白金漢宮8日上午發布聲明，伊莉莎白女王正在接受醫療監督，兒子查爾斯與其他3名子女，以及威廉王子、凱特王妃也全數搭乘皇家專機前往巴爾莫勒爾堡（Balmoral）。同樣收到消息的哈利王子，從歐洲趕回時已來不及，白金漢宮宣布女王死訊時，哈利王子的班機仍在空中。

報導指出，白金漢宮在6時30分宣布消息，哈利王子的班機在15分鐘後才降落，近晚間7時哈利才搭車離開機場，並於晚間7時52分才抵達巴爾莫勒爾堡，而梅根全程未同行。有消息指出，梅根之後會跟著前往蘇格蘭，但目前尚未證實。

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