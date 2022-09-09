來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　妻子梅根未同行

Prince Harry visibly upset arriving at Balmoral more than an hour after the Queen's death.

He and wife Meghan were not expected to visit the monarch despite being in the UK this week.

Balmoral is where the Prince was told of Princess Diana's death in 1997. Triggering, surely. pic.twitter.com/IwgMYzaoeG — Holly Hales (@hollyhales) September 9, 2022

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間6時許，在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世，享耆壽96歲。當天下午白金漢宮就對外發出聲明，表示女王正接受醫療監督，所有王室成員紛紛搭機趕往，結果當時人也在歐洲的哈利王子卻來不及見女王最後一面。

▲哈利王子抵達蘇格蘭未見到伊莉莎白女王最後一面。（圖／達志影像／美聯社）



根據《每日郵報》報導，哈利王子與夫人梅根3日搭乘商業班機返歐，接著前往德國參加「永不屈服運動會」（Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go）活動，原本預計8日晚間會出席在倫敦舉辦的「好孩子獎」（WellChild Awards）頒獎典禮，沒想到卻先接到女王逝世的噩耗。

白金漢宮8日上午發布聲明，伊莉莎白女王正在接受醫療監督，兒子查爾斯與其他3名子女，以及威廉王子、凱特王妃也全數搭乘皇家專機前往巴爾莫勒爾堡（Balmoral）。同樣收到消息的哈利王子，從歐洲趕回時已來不及，白金漢宮宣布女王死訊時，哈利王子的班機仍在空中。

報導指出，白金漢宮在6時30分宣布消息，哈利王子的班機在15分鐘後才降落，近晚間7時哈利才搭車離開機場，並於晚間7時52分才抵達巴爾莫勒爾堡，而梅根全程未同行。有消息指出，梅根之後會跟著前往蘇格蘭，但目前尚未證實。