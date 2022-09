紐西蘭、澳洲鳴放「96響禮炮」悼念女王！　總理將赴英參加國葬

▲紐西蘭鳴放96響禮炮。(圖/翻攝自Facebook/NZ Defence Force)



記者張方瑀/綜合報導

英國女王伊麗莎白二世(Elizabeth II)於8日辭世,享耆壽96歲。身為大英國協一員的澳洲和紐西蘭宣布舉行為期14天的紀念活動,當地時間9日皆鳴放96響禮炮來悼念女王,澳洲總督赫利(David Hurley)、總理艾班尼斯,以及紐西蘭總督基羅( Dame Cindy Kiro)、總理阿爾登都將飛往英國參加國葬。

At the stroke of 5pm eastern, the 96 gun salute for Queen Elizabeth II begins on the Parliament House forecourt in Canberra.



One shot for every year of Her Majesty’s life @abcnews pic.twitter.com/tWLNWsL2Di