紐西蘭、澳洲鳴放「96響禮炮」悼念女王！　總理將赴英參加國葬

▲紐西蘭鳴放96響禮炮。（圖／翻攝自Facebook／NZ Defence Force）
記者張方瑀／綜合報導
英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）於8日辭世，享耆壽96歲。身為大英國協一員的澳洲和紐西蘭宣布舉行為期14天的紀念活動，當地時間9日皆鳴放96響禮炮來悼念女王，澳洲總督赫利（David Hurley）、總理艾班尼斯，以及紐西蘭總督基羅（ Dame Cindy Kiro）、總理阿爾登都將飛往英國參加國葬。
At the stroke of 5pm eastern, the 96 gun salute for Queen Elizabeth II begins on the Parliament House forecourt in Canberra.— Matthew Doran (@MattDoran91) September 9, 2022
One shot for every year of Her Majesty’s life @abcnews pic.twitter.com/tWLNWsL2Di
澳洲國防軍在當地時間9日下午5時，在國會大廈鳴放96響禮炮，紀念96歲離世的伊麗莎白女王，這一敬禮遵循了英國式的傳統，每發禮炮相隔10秒，直到所有禮炮打完。艾班尼斯（Anthony Albanese）在全國演說中表示，他和赫利將會在15日飛往英國倫敦參加葬禮，「今天象徵著一個時代的結束，這段哀悼期會過去，但澳洲人對她的尊敬和熱愛將永遠不會消失。」
▲澳洲降半旗悼念。（圖／路透）
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，女王在位期間重新定義了「服務、慈善和毅力的概念」，她對自身角色的承諾是毫無疑問且堅定不移的，「今天是一個篇章的結束，我們感謝這位令人驚豔的女性，我們有幸稱她為我們的女王。」阿爾登還用毛利語寫下「白鷺的飛行只有一次」（he kotuku rerenga tahi），代表著一件特殊且罕見的事，也被認為是一種榮譽。
New Zealand fires 96-gun salute in Wellington to mark death of Queen Elizabeth II pic.twitter.com/PVPZrZzWJP— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 9, 2022
白金漢宮表示，查爾斯國王當地9日將與妻子、王后（Queen Consort）卡蜜拉從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡返回倫敦。登基會議（Accession Council）預料將於10日在倫敦聖詹姆士宮（James’s Palace）召開，正式宣布查爾斯為新的君主。不過加冕儀式可能在數月後舉行。
►暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝 BBC記者：沒人歡迎她
►曾與英女王喝茶聊天 「2分鐘對手戲」超療癒！博靈頓熊發文惹鼻酸
►1億人看她加冕！回顧英國女王「10個重要時刻」 這年遇最大困境
讀者迴響