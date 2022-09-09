紐西蘭、澳洲鳴放「96響禮炮」悼念女王！　總理將赴英參加國葬

▲紐西蘭鳴放96響禮炮。（圖／翻攝自Facebook／NZ Defence Force）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）於8日辭世，享耆壽96歲。身為大英國協一員的澳洲和紐西蘭宣布舉行為期14天的紀念活動，當地時間9日皆鳴放96響禮炮來悼念女王，澳洲總督赫利（David Hurley）、總理艾班尼斯，以及紐西蘭總督基羅（ Dame Cindy Kiro）、總理阿爾登都將飛往英國參加國葬。

At the stroke of 5pm eastern, the 96 gun salute for Queen Elizabeth II begins on the Parliament House forecourt in Canberra.



One shot for every year of Her Majesty’s life @abcnews pic.twitter.com/tWLNWsL2Di — Matthew Doran (@MattDoran91) September 9, 2022

澳洲國防軍在當地時間9日下午5時，在國會大廈鳴放96響禮炮，紀念96歲離世的伊麗莎白女王，這一敬禮遵循了英國式的傳統，每發禮炮相隔10秒，直到所有禮炮打完。艾班尼斯（Anthony Albanese）在全國演說中表示，他和赫利將會在15日飛往英國倫敦參加葬禮，「今天象徵著一個時代的結束，這段哀悼期會過去，但澳洲人對她的尊敬和熱愛將永遠不會消失。」

▲澳洲降半旗悼念。（圖／路透）



紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，女王在位期間重新定義了「服務、慈善和毅力的概念」，她對自身角色的承諾是毫無疑問且堅定不移的，「今天是一個篇章的結束，我們感謝這位令人驚豔的女性，我們有幸稱她為我們的女王。」阿爾登還用毛利語寫下「白鷺的飛行只有一次」（he kotuku rerenga tahi），代表著一件特殊且罕見的事，也被認為是一種榮譽。

New Zealand fires 96-gun salute in Wellington to mark death of Queen Elizabeth II pic.twitter.com/PVPZrZzWJP — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 9, 2022

白金漢宮表示，查爾斯國王當地9日將與妻子、王后（Queen Consort）卡蜜拉從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡返回倫敦。登基會議（Accession Council）預料將於10日在倫敦聖詹姆士宮（James’s Palace）召開，正式宣布查爾斯為新的君主。不過加冕儀式可能在數月後舉行。

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