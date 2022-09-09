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靈媒預言查爾斯只當國王3個月！繼位現危機　已命中卡蜜拉上位王后

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世8日駕崩，在王儲位置「待機」70年的兒子查爾斯終於繼位，成為英國新任國王。然而經常出現在英國電視節目的靈媒戴維斯（Deborah Davies）去年卻預言，查爾斯不會當太久的國王，頂多2、3個月就會傳位給深受民眾喜愛的威廉王子，而且王權更迭的過程可能會出現一場憲法危機。

▲▼女王一家。（圖／路透）

▲女王逝世後，兒子查爾斯自動繼位成為國王，而威廉王子也順勢成為了王位繼承人順位一號。（圖／路透）

據《每日星報》報導，英國靈媒戴維斯過去曾精準預言新冠肺炎的爆發、菲利普親王去世等大事，因此深受英國媒體圈歡迎。她去年12月26日指出，查爾斯王子繼任國王後，他的妻子卡蜜拉（Camilla）將會被封為正妃（Princess Consort，即王后）。

▲▼Deborah Davies。（圖／翻攝自Facebook／Deborah Davies Psychic Medium）

▲曾精準預言菲利普親王去世的靈媒戴維斯，如今再次命中卡蜜拉受封王后一事，讓她對查爾斯任期的預言成為眾人焦點。（圖／翻攝自Facebook／Deborah Davies Psychic Medium）

戴維斯的預言在2個月後部分實現，因為英女王今年2月在登基70年的演講中首次透露，她希望民眾在她兒子查爾斯成為國王時，同樣給予查爾斯一樣的支持，同時也期許卡蜜拉屆時能被稱為王后，並繼續為王室服務。卡蜜拉與查爾斯在2005年結婚時，王室曾承諾，即使未來查爾斯繼位，卡蜜拉也不會被稱為王后。

戴維斯補充，「雖然我認為查爾斯和卡蜜拉都不是適合的人選，但查爾斯不會當國王太久，頂多2、3個月左右，他很快就會將王位傳給兒子威廉。我不知道傳位的確切原因是什麼，我只知道不是死亡，也不是什麼特別的事，但我認為威廉是一個極好的國王人選，也會是個出色的國王。」

▲▼英國,王室。（圖／路透）

▲戴維斯認為，威廉王子夫婦是繼任王位的極佳人選。（圖／路透）

對比查爾斯，戴維斯對威廉王子的讚譽極高，她強調，「威廉將會是史上最好的國王、一個100分的人選，就連女王也知道，威廉和凱特是天選之人。」不過戴維斯也透露，在王權更迭的過程可能會出現一個過渡時期，導致查爾斯必須挺身而出，「我們可能會看到一場憲法危機，就像愛德華八世那時候發生的一樣」。

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