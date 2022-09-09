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暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝　BBC記者：沒人歡迎她

記者葉睿涵／綜合報導

英女王8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，4名子女與孫子威廉當時都圍繞在她身邊，卻未見孫媳梅根和凱特的身影。外媒透露，凱特因3名兒女剛開學，必須接送孩子上下課，才未前往蘇格蘭。至於梅根，外界猜測，她是因為凱特也沒去蘇格蘭才臨時決定不赴英，抑或是她擔心自己不被其他王室成員歡迎。

據福斯新聞報導，英國時間9月8日中午12時30分左右，白金漢宮宣布，女王伊莉莎白二世的健康惡化，已被醫療團隊建議接受「醫療監測」，王室隨後也通知女王的直系親屬即刻趕往女王下榻的巴爾莫勒爾堡探視，就連遠在德國參加活動的哈利王子也立刻中斷行程，搭機返英。

在女王身體抱恙的消息傳出後，哈利夫婦原本表示，他們2人將一同趕赴蘇格蘭探望，但哈利王子的發言人隨後改口，聲稱哈利王子將獨自前往蘇格蘭。有消息指出，梅根之後會前往蘇格蘭與哈利會合，但相關傳言至今尚未被證實。

白金漢宮在當地8日晚間6時30分宣布女王駕崩的消息，哈利王子的班機在15分鐘後才降落，完全來不及見女王最後一面。近晚間7時，哈利搭車離開機場，並於晚間7時52分才抵達巴爾莫勒爾堡。他被拍到坐在汽車後座，雙眼無神，把頭靠在手上，神情相當落寞。

▲▼凱特和梅根這對妯娌不合的傳言由來已久。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特和梅根這對妯娌不合的傳言由來已久。（圖／達志影像／美聯社）

王室評論員斯科菲爾（Kinsey Schofield）告訴福斯新聞，梅根突然決定不隨同哈利返英，很可能是因為威廉的妻子凱特也未前往蘇格蘭。由於女王駕崩當天是喬治王子與弟妹們的開學日，因此凱特並未陪伴在威廉的身邊，跟隨他一起到蘇格蘭，反而是扮演好母親的角色，接送子女們上下課。

▲▼威廉王子一家5口。（圖／路透）

▲女王駕崩當天早上，威廉王子一家5口才剛開心地一同牽手上學。（圖／路透）

《每日郵報》則引述BBC王室記者威切爾（Nicholas Witchell）的推測指出，梅根臨時變卦的原因，可能是因為她擔心自己不受其他王室成員所歡迎。哈利王子於英國9日上午8時20分左右，搭車離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。天空新聞指出，哈利是8日最後一個抵達、第一個離開的王室成員，共待了約12小時。

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