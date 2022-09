暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝　BBC記者：沒人歡迎她

記者葉睿涵/綜合報導

英女王8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩,4名子女與孫子威廉當時都圍繞在她身邊,卻未見孫媳梅根和凱特的身影。外媒透露,凱特因3名兒女剛開學,必須接送孩子上下課,才未前往蘇格蘭。至於梅根,外界猜測,她是因為凱特也沒去蘇格蘭才臨時決定不赴英,抑或是她擔心自己不被其他王室成員歡迎。

據福斯新聞報導,英國時間9月8日中午12時30分左右,白金漢宮宣布,女王伊莉莎白二世的健康惡化,已被醫療團隊建議接受「醫療監測」,王室隨後也通知女王的直系親屬即刻趕往女王下榻的巴爾莫勒爾堡探視,就連遠在德國參加活動的哈利王子也立刻中斷行程,搭機返英。

Prince Harry seen with head in hands after the death of the Queen announced https://t.co/CoObKSwrUJ pic.twitter.com/Hbpy86Ibn9