女王駕崩「英國經濟損失太驚人」　美媒估算：恐達數十億美元

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，成為該國在位最久的君主。美媒《商業內幕》報導，大多數英國民眾從未經歷「沒有女王」的生活，在女王去世後的至少12天內，全國將陷入停滯狀態，許多企業及商家都會關閉，恐怕導致損失數十億美元經濟收入，社會也經歷巨大衝擊。

《衛報》報導，1997年黛安娜王妃去世時，許多英國人「被迫在葬禮當天關閉商店或取消體育活動」，以免遭受民眾怒火或悲傷情緒波及。而女王1952年登基，在位時間長達70年，經歷15任首相輪替，更是英國人民極其重要的精神與文化象徵，考慮到其崇高地位，人們的哀悼反應可能更大。

▲英國女王伊莉莎白二世駕崩，享耆壽96歲。（圖／讀者提供）

由於查爾斯國王繼位，英國護照、貨幣、郵票、郵筒、軍警制服、國歌歌詞都必須更改，替換女王肖像，修整徽章樣式，工程浩大，耗費成本不容小覷。

在女王葬禮大約1年後，查爾斯國王將舉行加冕典禮，成為英國1950年代以來最盛大慶典，具有高度象徵意義。這場活動預計在西敏寺舉行，並由坎特伯里大主教主持，全程透過電視及網路直播，直接成本高達數十億英鎊，這還沒算進全英國人民休假、舉行派對所損失的經濟收入。不過，查爾斯的君主權威並不來自儀式，因此他也可以放棄加冕典禮。

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