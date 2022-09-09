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快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！　史上在位時間最長女性君主

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日病逝，享耆壽96歲她自1953年上位至今超過70年，成為世界歷史上在位時間最長的女性君主。伊莉莎白二世在2022年2月曾確診新冠肺炎，但症狀輕微恢復狀況良好。如今女王離世代表著，高齡73歲的查爾斯王儲將繼承王位。

伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）是世界歷史上在位時間最長的女性君主、英國歷史上最長壽的君主，超越其外高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）在位的63年7個月，成為英國史上第一位慶祝白金禧（即位70週年）的君主。

▲▼1966年與2006的英國女王伊莉莎白二世出席上議院國會開幕典禮的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

▲1966年與2006的英國女王伊莉莎白二世出席上議院國會開幕典禮的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

女王在2022年2月20日被檢測出確診新冠肺炎，但已接種三劑疫苗的她，症狀相當輕微，仍能執行部分較輕鬆的工作。事實上，女王自2003年開始身體狀況就大不如前，左右膝蓋皆進行了軟骨手術、2018年也進行了白內障手術。

儘管外界相當擔心女王的身體狀況，但她並無意提早退位，而是減少外訪次數，讓子女負擔更多國事活動。自夫婿菲利普親王逝世之後，女王大幅減少公開露面次數，常表示自己身體僵硬不舒服，也曾因不明原因住院，但白金漢宮對此皆保持沉默。

▲▼2002年英國上議院國會開幕大典，伊莉莎白女王在菲利普親王的陪同下發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲2002年英國上議院國會開幕大典，女王在菲利普親王的陪同下發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

女王的父親喬治六世（George VI）在1936年即位後，當時年僅10歲的伊莉莎白二世成為第一順位繼承人，並在13歲那年首次對二戰中避難的孩子發表廣播演說。女王在1947和當時的希臘王子菲利普結縭，婚後育有4名孩子，分別是王儲查爾斯、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子。

▲▼1935年9歲的伊莉莎白二世和祖父喬治五世、祖母瑪麗皇后。（圖／達志影像／美聯社）

▲1935年9歲的伊莉莎白二世和祖父喬治五世、祖母瑪麗皇后。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國女王伊莉莎白二世在1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世在1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

伊莉莎白二世在1952年2月6日登基，並於隔年6月舉辦加冕典禮。在伊莉莎白二世帶領下，英國出現重大的憲政改革，以及許多歷史意義極大的事件發生，其中包括她是首位對愛爾蘭進行國是訪問的英國君主；但同樣也經歷過家庭極大的變化，包括兒子查爾斯婚外情、媳婦黛安娜王妃過世、孫子哈利與孫媳婦梅根宣布退出王室等。

▲▼1940年14歲的英國女王伊莉莎白二世和妹妹瑪格莉特首次發表廣播演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲1940年14歲的英國女王伊莉莎白二世和妹妹瑪格莉特首次發表廣播演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼1960年英國女王伊莉莎白二世和夫婿菲利普親王，與三名子女查爾斯王儲、安妮公主及安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲1960年女王和夫婿菲利普親王，與三名子女查爾斯王儲、安妮公主及安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

每一位曾與女王共處過的英國首相，都給予女王極高的評價，前首相布萊爾（Anthony Charles Lynton Blair）就曾表示，「女王的建議之所以有極高的價值，都是因為她擁有過人精明與對世界獨特的觀察。」

▲▼1987年的英國女王伊莉莎白二世與黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲1987年的英國女王伊莉莎白二世與黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼1982年英國女王伊莉莎白二世與美國前總統雷根在溫莎城堡騎馬。（圖／達志影像／美聯社）

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