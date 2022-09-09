英國女王在位70年　我國經歷7名總統

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透社）

記者皮心瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日病逝，享耆壽96歲。她是世界歷史上在位時間最長的女性君主，自其父喬治六世（George VI）1952年逝世後登基，1953年正式加冕，成為英國女王，上位至今長達70年，而在這段時間，我國則經歷7位總統。

伊莉莎白二世在位期間，我國歷任總統為蔣中正（1954～1975）、嚴家淦（1975～1978）、蔣經國（1978～1988）、李登輝（1988～2000）、陳水扁（2000～2008）、馬英九（2008～2016）以及現任總統蔡英文（2016～迄今），過程中經歷我1996年首位民選總統誕生。

面對伊莉莎白二世辭世，總統府發言人張惇涵9日表示，蔡英文代表我國政府與人民，向英國政府及大英國協人民致上深切哀悼之意，並向繼任的英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）及王室家屬致以誠摯慰問，指示我外交部及駐英處，向英國政府表達誠摯的悼念及慰問。

伊莉莎白二世自2003年開始身體狀況就大不如前，左右膝蓋皆進行了軟骨手術、2018年也進行了白內障手術，2022年2月曾確診新冠肺炎，但症狀輕微恢復狀況良好。如今離世，也代表高齡73歲的查爾斯王儲將繼承王位。