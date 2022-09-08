▲以聲傳情！基隆看守所秋節電話懇親，紓解思念親人情懷。（圖／法務部矯正署基隆看守所提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

人逢佳節倍思親！法務部矯正署基隆看守所為收容人與家屬規畫多樣精采活動，於8月31日上午，舉辦收容人中秋節電話懇親活動，加深收容人及家屬間的連結，強化收容人親情聯繫、紓解思念憂愁，並藉由電話來團圓，讓收容人能與家人傳遞彼此的關心。

基隆看守所指出，親情是幫助收容人改過遷善最好的催化劑，為撫慰收容人不能回家團圓的心情，所內廣邀收容人報名「中秋溫馨寄語」活動，藉由鼓勵收容人寄溫馨卡給家人，以強化其彼此間的連結。

▲基隆看守所教收容人畫柚子藝術創作。

畫柚子既為經典的傳統習俗，也是一項藝術創作活動，基隆看守所針對高齡與身心障礙收容人，辦理「柚見中秋創意繪畫」活動，以及「吃柚子藥注意」之衛教方案，同時讓身心障礙與高齡收容人能發揮創意，並學習中秋常見食品跟藥物之間須避免的交互作用。

基隆看守所表示，感謝中華電信公司基隆營運處，每年三節提供本所收容人免費電話懇親，多年從未間斷；同時也感謝所內同仁的用心規劃，雖然在新冠疫情的影響下，暫緩了部分的活動，本所期能藉此系列的佳節活動，使收容人感受家人傳遞的關心和溫度，堅定其未來重返社會的信心。

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