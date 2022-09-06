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致敬經典再造新時代！《WAVE KEELUNG潮浪基隆》攝影展快閃上岸

▲遠眺基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲《WAVE KEELUNG潮浪基隆》攝影展。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為基隆新時代留下紀錄！基隆市文化局與金鼎獎得獎團隊探照文化合作，共同採集拍攝記錄基隆近幾年來改變的城市風貌，在9月8到11日中秋連假期間，於太平青鳥書店規劃快閃攝影展，本次的攝影展率先展出書內的精選照片，讓市民先睹為快，並為9月底即將登陸上岸的《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》一書提前暖身。

文化局長陳靜萍表示，由社會學家李明璁邀請4位風格不同的專業攝影師，共同採集拍攝記錄基隆近幾年來改變的城市風貌，這次改變以往以文學集的呈現手法，轉以攝影圖像的文學表現，紀錄呈現基隆城市之美，打造出與以往全然不同的城市閱讀視角。

陳靜萍說，本次攝影展的作品，以大基隆為範疇，從城市到郊區，市區到港區，上山且出海，宏觀又近觀，想盡辦法深入常人無法進入的區域，捕捉各個角落的城市風景；除了一般常見的景緻外，甚至進入港務局管轄的限制港區，拍攝到許多一般民眾難以見到的精彩影像畫面。

▲《WAVE KEELUNG潮浪基隆》攝影展快閃上岸。（圖／基隆市政府提供）

陳靜萍提到，「我們歷經一年以上的籌備時間，帶領4位風格不同的專業攝影師共同採集拍攝」。從上萬張精彩攝影作品中，精選近一百五十張影像後，集結成冊並出版《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》一書，書中以人情、地景、紀事、物件、生態五個主題編排，收錄基隆不同角度的城市瞬間，並記錄了基隆的城市蛻變。限量700本，預計於9月底出版並舉辦新書發表會，本次的攝影展率先展出書內的精選照片，讓市民先睹為快

陳靜萍說，文化局這幾年出版許多膾炙人手的專書，包含由魚夫老師在地採集出版的《雨的布魯斯：咱的基隆好生活，臺灣頭巷內底的故事》，以繪本形式呈現基隆多元族群的《誰來基隆》系列繪本，以及邀請多位作者共同參與的《在基隆：城、海、山與未來》，這次首度轉換過去的文字閱讀形式，改以圖像化方式出版文學攝影集，同時經過與李明璁老師的多次討論，刻意讓書中沒有過多的文字詮釋，希望帶給讀者凝視影像所帶來最純粹的感受。

本次攝影展將獨家公開展出書中的精選作品。歡迎大家到訪基隆「太平青鳥」，體驗欣賞城市影像攝影展，以另一種視角認識基隆，並感受《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》所帶給大家的潮浪洗禮。詳情可上「基隆市公共圖書館」官網、「基隆市文化局」官網或洽：02-24224170＃275。

《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》攝影展
地點｜太平青鳥／基隆市中山區中山一路189巷135號
展期｜9月08日星期四上午10時至9月11日下午6時
報名｜免費，不需報名

《WAVE KEELUNG 潮浪基隆》新書座談
主持｜李明璁
與談｜朱逸文、袁詩堯、陳婉寧、蔡耀徵（依姓氏筆畫排序）
地點｜太平青鳥／基隆市中山區中山一路189巷135號
時間｜9月11日下午2時30分至下午3時30分（下午2時開放入場）
人數｜50位（座位有限，請儘早入場）
報名｜免費，需事先報名
報名網址｜https://www.accupass.com/go/WaveKeelung

▲《WAVE KEELUNG潮浪基隆》攝影展快閃上岸。（圖／基隆市政府提供）

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