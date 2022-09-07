基隆+842！疫情明顯升溫　連假3天衛生所可領快篩、借血氧機

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中7日公布國內本土病例，新增4萬1021例，其中基隆新增842例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率46.2%；國內疫情升溫趨勢明顯，請民眾落實各項防疫規範，呼籲中秋佳節期間，家人團圓聚餐可正常進行，但應避免大規模不特定人参與的烤肉活動，加強自我防疫工作，遵守現行戴口罩規定。

衛生局表示，中秋連假9月9日至11日三天，全市七區衛生所，仍開放領取快篩試劑及借用血氧機服務，服務時間上午8時到上午12時；提醒大家外出戴口罩，手部勤清消，和他人保持社交距離，勿因曾確診，而忽略重複感染可能性。

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有關基隆市疫情部分，本市今日842名確診人數中，包括外縣市通報146例，佔17.34%；其中女性452人、男性390人；若以年齡別區分，25-34歲有142人最多，占16.86%，其次為35-44歲有139人，占16.51%；至於75歲以上的長者有38人、65-74歲有79人、6歲以下有44人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房91床，目前收治49人、空床42床，空床率46.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症8名、中症7名、輕症19名；部立基隆醫院，輕症15名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。





基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬4184人，利用快速通道的有4萬1226人，有8萬6441人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬6280人，條件不符合則有2萬0161人。

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