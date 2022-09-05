新北「野柳假日市集」9／9開幕　限量百份活蟹福袋開搶

▲新北「野柳假日市集」9月9日開幕。（圖／資料照／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「野柳假日活蟹市集」將於9月9日中秋連假熱鬧開市啦！每當萬里蟹產季開季後，由萬里區漁會產銷班經營，於野柳漁港藍色公路候船亭（野柳安檢所旁）販售來自捕蟹船主第一手萬里蟹，一路從9月9日至11月27日每週假日及連假陪著愛蟹饕客們，開市當日下午2時還有100份（2斤）399元活蟹福袋搶購活動，秋天，蟹正當食。

捕蟹船主與產銷班媽媽們，為了萬里蟹產季到來及歡慶中秋，於野柳漁港藍色公路候船亭（野柳安檢所旁）下方舉辦開市活動；為慶祝開市，產銷班將推出100份限量福袋，以活蟹2斤399元，近市價5折販售給民眾享用，限量福袋於活動當日下午1時，開始開放排隊並發放號碼牌；下午2時憑號碼牌領取付款，現場購買福袋的民眾，還可招待原萃日式焙茶1瓶580ml。

▲限量活蟹福袋於活動當天下午1時，開始開放排隊並發放號碼牌。



漁業處長張麗珍表示，今年野柳假日活蟹市集將於9月9日上午9時正式開始，持續到11月27日每例假日（含國定連假）的上午9時至下午4時（天候不佳或賣完就會提早收工），來自第一手的萬里蟹就在假日活蟹市集。有不少愛蟹人詢問如果要帶活蟹回家，這段路途應該如何保存？

張麗珍建議，可先準備冰磚（包）或是購買便利商店的衛生冰塊包，整包冰塊放到活蟹外袋與內袋的夾層保冰不加水即可，不過建議不要長途運輸，以免活蟹死亡變質，亦可先請現場市集產銷班媽媽代為蒸煮以穩定品質。詳情可上「萬里蟹」官網或「螃蟹快報」臉書粉專及「新北市農業局-稼日蒔光」臉粉專查詢。

【更多新聞】

►快訊／萬里貨車引擎起火！瞬間變火球 駕駛緊急逃生

►台鐵平溪線「泥水淹過軌面」一度中斷 三貂嶺=菁桐恢復通行

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」

►雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象 員山子啟動分洪降低洪患

►軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷 三貂嶺=菁桐暫時停駛