林信吾遭求處死刑！台南2警家屬曝「2家達成共識」：希望速審速決

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南員警涂明誠、曹瑞傑8月22日遭外役監逃犯林信吾殘忍割喉殺害，而今（7）日台南地檢署偵結，將林信吾依殺人等罪嫌起訴，並求處死刑。對此，曹瑞傑家屬出面回應，表示目前不方便多言，但兩家人的共識一致，「以死刑為最終目標」，讓該受處罰的人能夠得到應有的處罰。





▲台南員警曹瑞傑、涂明誠遭狠心殺害，兇嫌林信吾遭求處死刑。（圖／民眾提供）

台南2警命案震驚全台，全案後續交由台南地檢署偵辦，而今日檢方偵結，認定林信吾蓄意殺警，並搶走警槍、子彈情節重大，犯案後畏罪逃亡，且在偵查時對於犯行坦承不諱，沒有冤錯假案的疑慮，另其犯罪手段冷血殘暴，持利刃殘忍割喉、切頸、插胸、刺腹，現場血流滿地、浸透警服。

▲林信吾今遭檢方起訴，並求處死刑。（圖／記者林悅翻攝）

即便如死，林仍未對垂死的2名員警存有一絲憐憫，讓2警在烈日下曝曬等死，檢方認為，對於林這種極惡之徒重刑不足以形成有效威嚇，只能將他與社會永久隔絕，才能避免慘劇再度發生，且若不處以極刑，社會大眾將失去對法規範的認同，潛在犯罪者也會心存僥倖，對執法員警形成莫大威脅，決定求處死刑。

▲台南警員凃明誠及曹瑞傑因公殉職，3日在至親家屬陪同下圓滿完成滿七法會，讓兩名勇警得以身無病痛、心無罣礙英靈安息。（圖／記者林悅翻攝）

對此，曹瑞傑的叔叔接受媒體訪問表示，很感謝各界的幫助，但家屬目前不方便多言，但與涂明誠家屬也都達成共識，「以死刑為最終目標」，讓該受處罰的人得到該有的處罰。

曹叔叔表示，家屬都清楚了解到最終審判會需要很漫長的時間，但他仍須強調，希望能速審速決，而不管最終結果如何，「希望可以處以極刑，這部分是絕對絕對沒有改變的」。