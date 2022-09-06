基隆+660！專責病房空床率56.4%　林右昌籲中秋連假遵循防疫指引

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中6日公布國內本土病例，新增3萬6393例，其中基隆新增660例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率56.4%；面對病毒變異，中秋佳節即將到來，敬請民眾遵循中央防疫規範，進出人多場合戴口罩，保持手部清潔好習慣，隨身攜帶洗手用品，遵守現行戴口罩規定，參加宴席離開座位請戴好口罩。

中秋聚會活動，衛生局提醒大家防疫，落實中央防疫指引，和不特定人士保持社交距離，遵守現行戴口罩規定，除飲食需求、拍照得免戴口罩，外出全程戴好口罩，如有症狀請勿參加聚會，未接種疫苗的長者、幼兒，相關聚會活動也不建議參加，提醒及早施打疫苗，增強自身防護力。

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有關基隆市疫情部分，本市今日660名確診人數中，包括外縣市通報139例，佔21.06%；其中女性352人、男性308人；若以年齡別區分，25-34歲有131人最多，占19.85%，其次為35-44歲有102人，占15.45%；至於75歲以上的長者有32人、65-74歲有51人、6歲以下有42人。



林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治34人、空床44床，空床率56.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症5名、中症2名、輕症12名；部立基隆醫院，輕症15名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。





基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬3277人，利用快速通道的有4萬0989人，有8萬5665人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬5588人，條件不符合則有2萬0077人。

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