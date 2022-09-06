▲宏都拉斯醫療團參訪金山分院，借鏡台大醫療資訊系統管理。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

財團法人國際合作發展基金會（國合會），為協助友邦宏都拉斯發展醫院自動化資訊管理系統，推動「宏都拉斯醫療資訊管理效能提升計畫」，宏都拉斯醫療資訊人員參訪台大醫院金山分院，藉以了解地區醫院醫療資訊管理現況，以及借鏡台大醫療體系資訊系統發展歷程。

台大醫院金山分院表示，4日由國合會人道救援處王宏慈處長率領計畫成員及國內相關單位人員一行14人，透過台大總院資訊室尚榮基協理分享臺大醫院導入醫療資訊系統歷程，以及資訊化過程遭遇的困難，作為未來宏國規劃建置整合式醫療資訊系統的參考。

台大醫院金山分院張志豪院長表示，歡迎從中美洲遠道而來的訪客，除親自導覽介紹診療空間運用資訊管理系統的現況外，目前金山分院的資訊系統及相關醫療設備都跟台大總院同步。

張志豪院長說，以此總分院合作進擊模式，使偏鄉醫院具備高品質的醫療服務水平，這是非常值得分享給國際友邦的經驗；會後更致贈宏國來訪人員印有金山分院吉祥物的帽子，並期盼雙方有機會在各項醫療資訊業務持續交流。

▲台大金山分院張志豪院長致贈宏國來訪人員印有金山分院吉祥物的帽子。

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