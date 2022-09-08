快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

▲苗栗縣議長鍾東錦，2日上午在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員陪同下，完成參選縣長登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對苗栗縣議長鍾東錦、國民黨中央委員徐正文、花蓮市長魏嘉賢違紀參選一事，國民黨8日召開考紀會，決議將鍾東錦、徐正文開除黨籍、魏嘉賢撤銷黨籍，而開除黨籍6年內不得請求恢復黨籍，撤銷黨籍案3年內不得請求恢復黨籍。。

苗栗縣藍營分裂，鍾東錦堅持參選，並已完成登記，槓上國民黨原提名人選謝福弘；另外，徐正文則是未經過黨部提名投入大安文山區台北市議員選舉。

根據國民黨中常會7日通過的「中華民國111年地方公職人員選舉中國國民黨黨員行為規範」，明定黨員未經提名者不得登記參選，違者將一律開除黨籍或撤銷黨籍。對此，李貴敏說明，中央考紀會不會主動處分，而基本上來講，是由所屬縣市黨部送到中央來，中央考紀會才會審理，並尊重地方黨部黨紀處分建議。

面對違紀參選處分，鍾東錦表示，如果最終被開除黨籍，將申訴並提出黨員資格存在的訴訟；徐正文也強調，一定會用法律途徑保衛自己的權利。

而花蓮市長魏嘉賢年底即將卸任，在黨部辦理登記時，魏嘉賢並未登記，卻在登記截止前，突然到縣選委會登記以無黨籍身分參選花蓮第一選區縣議員。而國民黨縣黨部當時表示，將提報黨中央處理，最重可開除黨籍。

因「武漢包機」事件一炮而紅的國民黨中央委員徐正文，則是在台北市大安文山區的市議員初選中落敗，日前更在國民黨全代會中，因提名制度問題和其他黨代表爆發全武行。他也在登記截止最後一天決定參選。