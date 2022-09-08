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鍾東錦遭鍘回應了！將提「確認黨籍存在訴訟」控國民黨：用完就丟

▲▼苗栗縣議會議長鍾東錦。（圖／截自Facebook／鍾東錦）

▲苗栗縣議會議長鍾東錦。（圖／截自Facebook／鍾東錦）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

針對苗栗縣議長鍾東錦、國民黨中央委員徐正文、花蓮市長魏嘉賢違紀參選一事，國民黨8日召開考紀會，決議將3人開除黨籍。對此，鍾東錦回應了，表示將於收到正式公文後前往苗栗地方法院提出確認黨籍存在訴訟，並將到苗栗縣地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭涉嫌意圖使人不當選及毀謗罪嫌之刑事告訴。鍾東錦表示，加入國民黨已長達20多年，付出奉獻、無怨無悔，如今卻遭到無理對待，唯有訴請司法還他一個公道。

苗栗縣長候選人鍾東錦發出新聞稿指出，他在國民黨困難的時候，毅然決然接下國民黨苗栗縣黨部主委工作，將近2年來，出錢出力、為國民黨打拚，每天兢兢業業、早出晚歸，從18鄉鎮市防疫工作、慰勞苗栗縣內醫護人員、捐助弱勢家庭與學童獎助學金到100場公投說明會，獲得大多數鄉親認同，為國民黨擦亮招牌，卻只因不願意接受黨中央提出的黑箱政治、密室協商要求，在完全沒有被告知的情況下，逕遭卸任主委工作，當時還引來黃復興黨部、青工會、婦女會等多個社團前往聲援，為鍾東錦打氣、加油。

鍾東錦指控，如今利用完畢，國民黨中央不但用完就丟，還散播不實訊息，抹黑、汙衊鍾東錦，儘管鍾東錦強調，只要黨中央提出抹黑他的證據，他不惜退出政壇，但國民黨從中央到地方，不但完全提不出證據，為了選舉還持續打出影射、潑髒水的烏賊戰術，透過假訊息企圖影響選民的投票意向。

鍾東錦表示，這一場選戰不但是為了自己的名譽而戰、更是為了苗栗的發展、縣民的福祉而戰，他特別透過律師，將於收到國民黨正式公文後前往苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之確認黨籍存在訴訟，並將到苗栗縣地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭涉嫌意圖使人不當選及毀謗罪嫌之刑事告訴。

鍾東錦指出，黃健庭本身曾經涉及美麗灣度假村開發案以及藥商回扣案，甚至差點就投奔到民進黨陣營當大官，最後因承受不了藍綠陣營的壓力才作罷，對藍軍而言，爭議性這麼大的人，來到苗栗胡亂指控，可說是「乞丐趕廟公」，只為了達成密室協商後的結果，針對這點，鍾東錦強調，完全無法接受，要求黃健庭道歉，否則將提告到底。

鍾東錦強調，儘管遭國民黨開鍘，不過他仍自詡為藍營小兵，並且將依循立法委員陳玉珍的建議，依法提起訴訟，持續為苗栗打拚，與苗栗鄉親一起團結打贏這一仗。

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