民進黨中央開除鄭寶清黨籍　鄭文燦：尊重每個人的選擇

▲鄭文燦8日參訪桃園區大溪地景藝術節時，針對民進黨中央做出開除鄭寶清黨籍，表示尊重每一個人的選擇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨中評會今（8）日下午做出開除鄭寶清黨籍處分，對此，桃園市長鄭文燦受訪時表示，尊重每一個人的選擇，做為一個民進黨人，應該是有共同的價值、共同的感情、共同的行動，這是參與政治的基本前提；相信桃園市民的智慧選擇，這段時間真的是三打一，「我們的團隊一點都不怕，我們努力往前走。」

鄭文燦上午回應鄭寶清可能遭黨中央開除黨籍時低調回應，僅透露「中評會來處理」，下午參訪地景藝術節時則指出，「做為民進黨人應該是有共同價值、情感與行動，如果選擇不同的路，我們也尊重他的選擇。民進黨還是一個團隊，我們的支持者相信更了解這個道理，他們會用選票支持桃園下一個好市長，能夠繼承鄭市長8年的執政。我相信台灣、相信人民，也相信桃園市民的智慧選擇。」

至於民調部分，鄭運鵬的民調有攀升跡象？鄭文燦認為，「任何人參選，他影響不是一方面的而是多方面的，這個都還有待動態的考驗，不過我覺得目前鄭運鵬支持度是非常穩定地攀升。現在是微幅領先，未來會拉開差距，我很有信心，桃園隊一定是非常有韌性的。」

鄭文燦強調，「桃園隊涵蓋了各個層面，我們認為由鄭運鵬帶領桃園隊走向下個階段，大致上我們都會非常一致，所以民調數字會從微幅領先，演變成慢慢擴大。」

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