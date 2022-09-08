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民進黨中央開除鄭寶清黨籍　鄭文燦：尊重每個人的選擇

▲桃園市鄭文燦今（8）日參訪桃園區大溪地景藝術節時針對民進黨中央做出開除鄭寶清黨籍時表示，尊重每一個人的選擇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦8日參訪桃園區大溪地景藝術節時，針對民進黨中央做出開除鄭寶清黨籍，表示尊重每一個人的選擇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨中評會今（8）日下午做出開除鄭寶清黨籍處分，對此，桃園市長鄭文燦受訪時表示，尊重每一個人的選擇，做為一個民進黨人，應該是有共同的價值、共同的感情、共同的行動，這是參與政治的基本前提；相信桃園市民的智慧選擇，這段時間真的是三打一，「我們的團隊一點都不怕，我們努力往前走。」

鄭文燦上午回應鄭寶清可能遭黨中央開除黨籍時低調回應，僅透露「中評會來處理」，下午參訪地景藝術節時則指出，「做為民進黨人應該是有共同價值、情感與行動，如果選擇不同的路，我們也尊重他的選擇。民進黨還是一個團隊，我們的支持者相信更了解這個道理，他們會用選票支持桃園下一個好市長，能夠繼承鄭市長8年的執政。我相信台灣、相信人民，也相信桃園市民的智慧選擇。」

至於民調部分，鄭運鵬的民調有攀升跡象？鄭文燦認為，「任何人參選，他影響不是一方面的而是多方面的，這個都還有待動態的考驗，不過我覺得目前鄭運鵬支持度是非常穩定地攀升。現在是微幅領先，未來會拉開差距，我很有信心，桃園隊一定是非常有韌性的。」

鄭文燦強調，「桃園隊涵蓋了各個層面，我們認為由鄭運鵬帶領桃園隊走向下個階段，大致上我們都會非常一致，所以民調數字會從微幅領先，演變成慢慢擴大。」

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