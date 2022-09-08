開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

▲國民黨黨部。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨中央考紀會今（8）日下午開會決議，苗栗縣議長鍾東錦等人因違紀參選，予以開除黨籍處分。國民黨也強調，今日通過「經黨部專案同意者可替非黨籍候選人助選」規定，該規定明確，沒有經過縣市黨部專案同意者，就不能為非國民黨提名候選人公開助選或擔任其競選職務，否則一律是違紀。黨中央畫出毫無模糊空間的紅線，對於違紀行為絕不寬貸，呼籲所有黨員同志勿聽信謠言，更不要以身試法。

國民黨中央考紀會今決議，苗栗縣議長鍾東錦等人因違紀參選，予以開除黨籍處分。國民黨指出，根據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」規定，黨員違反黨紀情節重大者，予以開除黨籍或撤銷黨籍處分。苗栗縣議長鍾東錦逕行登記參選苗栗縣長，中央考紀會今日於第一時間開鍘，以嚴明的黨紀處分，杜絕模糊空間。

此外，中央委員徐正文未獲提名仍登記參選台北市議員，並攻訐本黨，考紀會今日也決議，予以徐正文開除黨籍處分。

針對媒體報導中國國民黨日前通過「經黨部專案同意者可替非黨籍候選人助選」的規定，國民黨強調，這項規定「絕不是特定人選條款、而是嚴明黨紀條款」！增列條文中明確規定，沒有經過縣市黨部專案同意者，就不能為非國民黨提名候選人公開助選或擔任其競選職務，否則一律是違紀。

國民黨說明，黨中央畫出毫無模糊空間的紅線，對於違紀行為絕不寬貸，呼籲所有黨員同志勿聽信謠言，更不要以身試法。

國民黨指出，年底縣市長、各級民代的提名作業都已完成，黨提名人選都是一時之選，為延續藍營執政優勢，苗栗縣早已正式提名謝福弘同志參選，全黨上下都將全力支持「唯一正藍軍」的謝福弘爭取勝選，讓國民黨繼續為苗栗鄉親服務。

