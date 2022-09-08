　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

▲▼國民黨黨部大樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨黨部。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨中央考紀會今（8）日下午開會決議，苗栗縣議長鍾東錦等人因違紀參選，予以開除黨籍處分。國民黨也強調，今日通過「經黨部專案同意者可替非黨籍候選人助選」規定，該規定明確，沒有經過縣市黨部專案同意者，就不能為非國民黨提名候選人公開助選或擔任其競選職務，否則一律是違紀。黨中央畫出毫無模糊空間的紅線，對於違紀行為絕不寬貸，呼籲所有黨員同志勿聽信謠言，更不要以身試法。

國民黨中央考紀會今決議，苗栗縣議長鍾東錦等人因違紀參選，予以開除黨籍處分。國民黨指出，根據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」規定，黨員違反黨紀情節重大者，予以開除黨籍或撤銷黨籍處分。苗栗縣議長鍾東錦逕行登記參選苗栗縣長，中央考紀會今日於第一時間開鍘，以嚴明的黨紀處分，杜絕模糊空間。

此外，中央委員徐正文未獲提名仍登記參選台北市議員，並攻訐本黨，考紀會今日也決議，予以徐正文開除黨籍處分。

針對媒體報導中國國民黨日前通過「經黨部專案同意者可替非黨籍候選人助選」的規定，國民黨強調，這項規定「絕不是特定人選條款、而是嚴明黨紀條款」！增列條文中明確規定，沒有經過縣市黨部專案同意者，就不能為非國民黨提名候選人公開助選或擔任其競選職務，否則一律是違紀。

國民黨說明，黨中央畫出毫無模糊空間的紅線，對於違紀行為絕不寬貸，呼籲所有黨員同志勿聽信謠言，更不要以身試法。

國民黨指出，年底縣市長、各級民代的提名作業都已完成，黨提名人選都是一時之選，為延續藍營執政優勢，苗栗縣早已正式提名謝福弘同志參選，全黨上下都將全力支持「唯一正藍軍」的謝福弘爭取勝選，讓國民黨繼續為苗栗鄉親服務。
 

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
裝1級變頻冷氣「電費噴近萬元」　網見1大忌：壽命GG了
台鐵連假出包！列車大誤點「搶通時間點曝光」
少將張大偉收賄辯「2000萬燒毀」　監院全票通過彈劾
行車糾紛他開槍打下體　警摩鐵壓制他「槍已上膛」坐地詭笑
廖老大「爆紅後變了」！　他指1點惹議：難怪館長出面
日月潭「金盆茶葉蛋」阿嬤今離世　子孫曝阿嬤遺願
開鍘！25人違紀參選直轄市議員　民進黨中評會曝跑去這些黨
中華電信iPhone 14系列資費出爐　舊換新換機手機0元帶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北62企業、10企業女傑獲獎　侯友宜盼展產業量能、國際實力

侯友宜長照後援會成立！　400粉絲熱情搶拍照、握手、飛撲擁抱

少將張大偉收賄辯「2000萬燒毀」　監院全票通過彈劾

開鍘！25人違紀參選直轄市議員　民進黨中評會曝跑去這些黨

快訊／45架次共機擾台　國防部證實：共軍無人機「首度」越海峽中線

林耕仁論文抄襲案第一門啟動調查　陽明交大說明成案原因

民進黨中央開除鄭寶清黨籍　鄭文燦：尊重每個人的選擇

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

新北62企業、10企業女傑獲獎　侯友宜盼展產業量能、國際實力

侯友宜長照後援會成立！　400粉絲熱情搶拍照、握手、飛撲擁抱

少將張大偉收賄辯「2000萬燒毀」　監院全票通過彈劾

開鍘！25人違紀參選直轄市議員　民進黨中評會曝跑去這些黨

快訊／45架次共機擾台　國防部證實：共軍無人機「首度」越海峽中線

林耕仁論文抄襲案第一門啟動調查　陽明交大說明成案原因

民進黨中央開除鄭寶清黨籍　鄭文燦：尊重每個人的選擇

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

內褲驚現「詭異漂白」＝你很健康！婦科醫揭原因　一票網友長知識

新北62企業、10企業女傑獲獎　侯友宜盼展產業量能、國際實力

玄彬首談準爸爸心情！難掩興奮：寶寶對我來說是莫大祝福

中秋連假開跑！明天國道防「6大魔王路段」　避塞車時段曝　

中秋烤肉揪唱！藍芽喇叭熱賣　憲哥卡拉ok網購熱搜衝第一

姚淳耀險遭人拿球棒狠K　「兇手」喊過癮...身份曝光！

王令麟領軍　東森購物、東森自然美獲新北精選企業楷模頒獎肯定

侯友宜長照後援會成立！　400粉絲熱情搶拍照、握手、飛撲擁抱

人生不能錯過的「零負評香水」！MFK讓妳置身紐約花欉當一回公主

台灣健康產業拓銷日韓　智慧醫療產品受買主青睞

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

阿堂鹹粥一碗260太貴？謝龍介揭主因

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

ET民調／10大政治領袖排行曝！　侯友宜奪冠、郭台銘超車柯文哲

內政部悄刪文　柯：現在真的笑死了

快訊／明年起漲基本工資　月薪2萬6400、時薪176元

台北市長選戰「越來越無聊」　沈富雄爆藍營基層實況

ET專訪／民進黨擬開鍘！　鄭寶清正告蔡英文最後一段話曝光

採購MQ-9B死神無人機最快2026年交機　空軍派員赴美受訓

快訊／國防部證實：共軍無人機「首度」越海峽中線

快訊／開鍘！鄭寶清違紀參選桃園市長　民進黨中評會一致同意除名

獨／陳麗娜曝參選內幕　「3不」禮讓陳識明

楊丞琳「海鮮論」由何起？　他曝節目3人設：台人要扮演「鄉下人進城」

林穎孟送保證書到市府　柯文哲隔空酸：到法院解釋

內政部｢笑死｣惹議　韓國瑜也怒：在弱勢被害者傷口灑鹽

更多熱門

相關新聞

鍾東錦遭鍘回應了！將提「確認黨籍存在訴訟」

鍾東錦遭鍘回應了！將提「確認黨籍存在訴訟」

針對苗栗縣議長鍾東錦、國民黨中央委員徐正文、花蓮市長魏嘉賢違紀參選一事，國民黨8日召開考紀會，決議將3人開除黨籍。對此，鍾東錦回應了，表示將於收到正式公文後前往苗栗地方法院提出確認黨籍存在訴訟，並將到苗栗縣地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭涉嫌意圖使人不當選及毀謗罪嫌之刑事告訴。鍾東錦表示，加入國民黨已長達20多年，付出奉獻、無怨無悔，如今卻遭到無理對待，唯有訴請司法還他一個公道。

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

支持朱立倫選2024總統？　侯友宜「做好自己的事」：主席很優秀、能幹

支持朱立倫選2024總統？　侯友宜「做好自己的事」：主席很優秀、能幹

批高虹安活在雲端、沈慧虹管不好地磚　國民黨：應實際走街頭體會需求

批高虹安活在雲端、沈慧虹管不好地磚　國民黨：應實際走街頭體會需求

國民黨訂「鍾東錦條款」　徐定禎諷「排黑」做半套

國民黨訂「鍾東錦條款」　徐定禎諷「排黑」做半套

關鍵字：

考紀會鍾東錦國民黨

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面