林耕仁論文抄襲案第一門啟動調查　陽明交大說明成案原因

▲陽明交大今對外說明，林耕仁論文案受理結果。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁交大論文，日前遭檢舉涉及抄襲，陽明交大8日下午對外說明，經審查小組召開會議審理並決議：依據本校學倫案件處理要點第六點第一項第一款規定，本案有具體指出被檢舉對象、明確說明檢舉態樣為抄襲及未適當引註，以及提供相關證據，符合形式要件，故成立檢舉案件。

陽明交通大學今日下午以新聞稿形式說明林耕仁論文案的審理結果：

1、本校學術倫理與研究誠信辦公室於111年9月5日接獲林先生自行申請調查其碩士論文是否違反學術倫理，以及具名檢舉人親自至學倫辦公室遞交之檢舉資料，業依本校學術倫理案件處理要點之規定受理，並移交形式要件審查小組召開會議，進行形式要件審查程序。

2、本校形式要件審查小組於111年9月8日召開會議，審理並決議：依據本校學倫案件處理要點第六點第一項第一款規定，本案有具體指出被檢舉對象、明確說明檢舉態樣為抄襲及未適當引註，以及提供相關證據，符合形式要件，故成立檢舉案件。

3、後續處理程序，將依本校學倫案件處理要點第八點第一項第二款規定，移交學院籌組案件所屬學術領域之調查小組，啟動實質調查、程序檢視、審議及處分決定等相關程序。於此同時，本校學術倫理與研究誠信辦公室將依規定，請林先生提供「學術倫理案件申請迴避參考表單」予本校。

4、本校對於學術倫理案件，均依程序謹慎秉公處理，調查處理期間，本校將不再對外說明，待結果出爐後，依本校學倫案件處理要點第十六點但書規定，將主動對外適切說明。

5、根據本校學倫案件處理要點第七點規定，學倫案件之處理期限，以學倫辦公室接獲檢舉案件次日起算，於法定時間內將由學生學術倫理審議委員會作成具體結論，因此案件受大眾及媒體關切，本校會依法行政，盡速處理，感謝各位關心。

另外，依「國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點」內表示，校方學倫辦公室將依接獲檢舉案件次日起算，於120日內須由學生學術倫理審議委員會作成具體結論。

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