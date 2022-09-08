美韓16日將磋商擴大遏制戰略　協防來自北韓核武威脅

▲駐韓美軍在慶尚北道星州郡佈署薩德系統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）今年來軍事動向頻繁，甚至準備進行第7次核試驗，美國、南韓當局最終敲定將於本月16在華府召開「美韓擴大遏制戰略協議體」（EDSCG），由雙方外交、國防當局派遣副部長參加，討論如何美國透過核保護傘等機制協助南韓抵禦來自敵國的核武威脅，距離上一次會議約4年8個月。

根據《韓聯社》，南韓外交部與國防部今（8）日下午指出，第3次韓美外交國防2+2高層擴大遏制戰略協議體（EDSCG）將於美東時間本月16日在美國華府召開，屆時南韓將派出外交部長第1次長趙賢東、國防部副部長申範澈，美國則派出軍控與國際安全事務副國務卿詹金斯（Bonne Jenkins）、國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）作為首席代表。

美韓外交與國防當局將在會議上深度談論，在面臨韓半島（朝鮮半島）日益升溫的緊張局勢中，如何透過強化擴大遏制戰略等實用方案來遏止來自北韓的核武軍事威脅，其規模為次長級協議。

「擴大遏制戰略」戰略指的是，當同盟國受到來自敵國的核武攻擊威脅時，美國將動員核保護傘、導彈防禦體系、常規性武器等，提供和保護美國本土水準相當的遏制戰力。

報導指出，此次EDSCG預估將會談論，一旦北韓仍舊決定進行第7次核試驗或是試射洲際彈道飛彈（ICBM），美國將會如何強化在韓半島的戰略資產佈局。

另外，南韓總統辦公室國家安保室長金聖翰曾於1日在美國夏威夷向記者指出，一旦北韓進行第7次核試，則美日韓3國將會更加確實地做出應對。

據悉，美國與南韓曾於2016年10月（朴槿惠政府時期）決定在美韓外交國防2+2部長會議上新設EDSCG，並於同年12月進行首場會議；至2018年1月（文在寅政府時期）進行第2次會議，不過隨著南北韓關係和緩，加上正在進行去核化談判，因此之後便未再召開EDSCG會議。

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