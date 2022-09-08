仿效俄國侵烏？　美媒：北京恐對台發動「特殊軍事行動」

▲ 美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍展開環台軍演。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台海緊張之際，中國駐澳洲大使肖千受訪指出，由於台灣是中國一部分，使用非和平手段不算是「侵略」。美媒分析，這暗示北京可能對台灣發動「特殊軍事行動」，如同俄羅斯入侵烏克蘭一般。

澳洲廣播公司（ABC）6日播出的專訪中，肖千在時事節目7.30上表示，中國寧可未來與台灣和平統一，但仍保留使用「非和平手段」的選項，被問及這是否代表「全面軍事入侵」時則稱他不會使用「入侵」一詞，因為台灣是中國一部分，而侵略是用在國家與國家之間。

美媒《新聞周刊》指出，這顯示中國政府會以不同方式描述對台假設性攻擊行動，與俄羅斯以「特別軍事行動」描述侵烏行動類似，且北京也反對以入侵來描述正在上演的俄烏衝突，更鮮少使用戰爭一詞，中國鷹派刊物或評論家談論北京對台計畫時則選擇「解放」字眼。

肖千8月曾在一場活動上表示，「我們等待和平統一，但絕不能排除使用其他手段的可能性。有必要時、迫不得已時我們準備使用一切必要手段」，其中一種情況是「耗盡所有和平統一可能性」，至於使用一切手段代表什麼，「你們可以發揮想像力」。

中國駐法大使盧沙野8月再度揚言「再教育」台灣人，肖千則淡化這段言論表示，盧沙野指的是學習中國語言和歷史，「我不會使用再教育這個詞，它有非常複雜的涵義。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》